Sau thời gian nghỉ lễ, số ca nặng, ca mắc COVID-19 chuyển nặng có chiều hướng tăng cao , tập trung người có bệnh nền và lớn tuổi.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ 16 giờ ngày 3/5 đến 16 giờ ngày 4/5, TP.HCM có 105 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố từ đầu năm đến nay tại TP.HCM là 2.612 ca. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM - Ảnh: Báo Thanh niên Cùng ngày (4/5), có 81 mắc Covid-19 nhập viện. Các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị 523 ca, trong đó có 160 ca cần hỗ trợ hô hấp, 21 ca thở máy, 18 trẻ em và 12 phụ nữ mang thai. Số ca cách ly tại nhà (ca nghi ngờ) là 1.912 ca.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong số 514 ca (đang điều trị tại bệnh viện trong ngày 3/5), số bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ theo độ tuổi (trên 50 tuổi, trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai) chiếm 70%. Chiếm 90,5% số ca mắc bệnh nền, trong đó tăng huyết áp có 206 ca, đái tháo đường tuýp 2 có 101 ca, bệnh tim mạch 66 ca, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 26 ca và các bệnh khác (ung thư, bệnh mạn tính, bệnh gan, di chứng mạch máu não…) khoảng 70 ca.

Bệnh nhân chưa tiêm vắc xin Covid-19 là 98 ca (20%), số bệnh nhân tiêm 1 mũi 15 ca, 2 mũi 75 ca, 3 mũi 187 ca và số bệnh nhân tiêm đủ 4 mũi 114 ca (chiếm 23,4%). Bệnh viện TP Hồ Chí Minh kích hoạt lại hệ thống điều trị COVID-19 - Ảnh: Báo Lao động Theo nguồn tin từ báo Lao động, mỗi ngày, TP Hồ Chí Minh tiêm khoảng 3.000 mũi vaccine. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Y tế phân bổ thêm 50.000 liều vaccine. Tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân TP Hồ Chí Minh - Ảnh: Báo Lao động Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đã kích hoạt lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó, đã kích hoạt lại bệnh viện dã chiến số 13. Trước đó, ngày 4/5, tại phiên họp báo ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đưa ra nhận định: Trong thời gian nghỉ lễ, người dân đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nên số ca mắc COVID-19 có thể sẽ gia tăng những ngày tới.

Cảnh báo: F0 xuất hiện nhiều biến thể phụ, khả năng bùng phát mạnh sau lễ ở TP.HCM Hàng trăm bệnh nhân Covid-19 đang điều trị với 4 biến thể phụ mới đang lưu hành tại TPHCM, có khả năng bùng phát mạnh dịch bệnh trở lại.

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