Cảnh báo: F0 xuất hiện nhiều biến thể phụ, khả năng bùng phát mạnh sau lễ ở TP.HCM

Tin y tế 04/05/2023 10:03

Hàng trăm bệnh nhân Covid-19 đang điều trị với 4 biến thể phụ mới đang lưu hành tại TPHCM, có khả năng bùng phát mạnh dịch bệnh trở lại.

Theo thông tin từ Xây dựng chính sách, pháp luật, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, số người bệnh COVID-19 nhập viện điều trị nội trú là 2.477 người. Số người bệnh COVID-19 tử vong, bao gồm cả trường hợp tiên lượng tử vong xin về là 17 người.

Cảnh báo: F0 xuất hiện nhiều biến thể phụ, khả năng bùng phát mạnh sau lễ ở TP.HCM - Ảnh 1
Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện - Ảnh: Xây dựng chính sách, pháp luật

Chiều 3/5, Bộ Y tế cho biết, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành cho thấy, sau bốn ngày nghỉ lễ (từ 7 giờ ngày 29/4 đến 7 giờ ngày 3/5), tổng số người bệnh khám, cấp cứu là 270.031 người bệnh.  Trong đó, số người bệnh nhập viên điều trị nội trú là 99.747 người bệnh. Số người bệnh ra viện là 72.977 người bệnh. Số người bệnh chuyển viện là 8.247 người bệnh. 

Cảnh báo: F0 xuất hiện nhiều biến thể phụ, khả năng bùng phát mạnh sau lễ ở TP.HCM - Ảnh 2
Biểu đồ số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam thời gian qua - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), tính từ ngày 2/5 đến ngày 3/5, địa phương đã ghi nhận 81 ca mắc mới Covid-19 và 82 ca Covid-19 phải nhập viện. Tại thời điểm ngày 28/4 (trước dịp nghỉ lễ), TPHCM có 402 ca đang điều trị, 116 bệnh nhân cần hỗ trợ hô hấp. Đến ngày 3/5, số F0 đang điều trị và cần hỗ trợ hô hấp đã tăng lên lần lượt là 514 và 169 trường hợp.

Cảnh báo: F0 xuất hiện nhiều biến thể phụ, khả năng bùng phát mạnh sau lễ ở TP.HCM - Ảnh 3
Người dân TPHCM đi tiêm vaccine Covid-19 trong những ngày nghỉ lễ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thống kê, PGS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM cho biết, TPHCM gần đây đã phát hiện 4 biến thể phụ của Omicron, đó là X.BB.1.16.1, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.5. Trong đó, XBB.1.16 và XBB.1.5 là hai biến thể từng lây lan ở nhiều quốc gia khác nhau. Riêng với biến thể XBB.1.16, được giới chuyên môn cho rằng có khả năng lây nhiễm tăng 10% so với các biến thể cũ.

Hiện nay, người dân phần nào có sự lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cùng với đó, miễn dịch của cộng đồng bị giảm đi sau thời gian dài không tiêm chủng. Các yếu tố này góp phần làm số ca mắc Covid-19 có chiều hướng gia tăng.

Để giảm số ca mắc COVID-19 sau dịp lễ, người dân cần:

Người dân không nên tập trung đông người nếu không cần thiết, ở nơi thoáng khí để tránh việc lây lan. Hãy đeo khẩu trang và rửa tay, khử khuẩn bề mặt thường xuyên.

Nhóm người có nguy cơ cao, ngoài tiêm chủng thì có thể tiến hành xét nghiệm khi có các triệu chứng. Từ đó, kịp thời phát hiện bệnh, điều trị sớm, tự chăm sóc mình và tránh lây lan cho người khác.

Cảnh báo: F0 xuất hiện nhiều biến thể phụ, khả năng bùng phát mạnh sau lễ ở TP.HCM - Ảnh 4
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ chích ngừa theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới - Ảnh: Báo Dân trí

Trong tổng số ca mắc bệnh, trẻ em chiếm tỷ lệ 5-10%, các nước cũng đã ghi nhận các trường hợp bệnh nhi Covid-19 nặng. Tại Việt Nam, số trẻ em mắc bệnh rất ít so với người lớn. Nhưng khi số ca mắc tăng thì lượng bệnh nhi sẽ tăng theo, từ đó ảnh hưởng đến độ nặng và tử vong ở trẻ, đặc biệt là nhóm trẻ nguy cơ cao, có bệnh lý nền.

Theo các nghiên cứu, các trẻ dư cân béo phì, trẻ sinh non, dưới 3 tháng tuổi, trẻ bị các bệnh lý đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, tim mạch, suy giảm miễn dịch sẽ có nguy cơ mắc Covid-19 diễn tiến nặng và tử vong.

Trẻ nên chích ngừa theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Cụ thể, tiêm 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm nhắc thêm mũi 3 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Cảnh báo: F0 xuất hiện nhiều biến thể phụ, khả năng bùng phát mạnh sau lễ ở TP.HCM - Ảnh 5
Người dân không nên lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch - Ảnh: TTXVN
Khẩn cấp: TPHCM "xây rào" chắn Covid-19 vào trường học sau kỳ lễ

Khẩn cấp: TPHCM "xây rào" chắn Covid-19 vào trường học sau kỳ lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, số người bệnh COVID-19 tăng mạnh: Có 2477 người đang điều trị, 17 người tử vong. Sở GD&ĐT TPHCM liên tục có chỉ đạo khẩn.

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