Khẩn cấp: TPHCM "xây rào" chắn Covid-19 vào trường học sau kỳ lễ

Tin y tế 04/05/2023 09:37

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, số người bệnh COVID-19 tăng mạnh: Có 2477 người đang điều trị, 17 người tử vong. Sở GD&ĐT TPHCM liên tục có chỉ đạo khẩn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/5, học sinh cả nước sẽ quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ kéo dài cùng bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng trong những ngày qua.

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Số ca mắc COVID-19 tăng trong những ngày qua - Ảnh: Xây dựng chính sách, pháp luật

Trước tình hình đó, các trường học tại TPHCM đã triển khai biện pháp ứng phó với Covid-19.

Điển hình, ông Lê Thanh Hiếu - Hiệu trưởng Trường THPT Linh Trung (TP Thủ Đức) - cho biết nhà trường quyết liệt yêu cầu giáo viên, học sinh và phụ huynh nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 2K đeo khẩu trang và sát khuẩn khi tới trường học.

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Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh, TPHCM) hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp - Ảnh: Báo Dân trí

Trường phân công các bộ phận, tổ chuyên môn theo dõi tình hình sức khỏe của giáo viên, học sinh. Khi có biểu hiện bất thường, học sinh cần báo kịp thời với cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm. Các máy rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt được Trường THPT Linh Trung lắp đặt ngay tại cổng để học sinh thuận tiện sử dụng.

Từ chiều ngày 3/5, bộ phận vệ sinh, môi trường của Trường THPT Võ Văn Kiệt (Quận 8) đã thực hiện tổng vệ sinh toàn bộ các phòng học, khu vực xung quanh trường, thực hiện phun khử khuẩn. Ban Giám hiệu trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm nhắn vào group các lớp, thông tin tới phụ huynh thực hiện nghiêm túc quy tắc 2K, kịp thời thông báo với nhà trường khi học sinh bị nhiễm Covid-19…

Khẩn cấp: TPHCM 'xây rào' chắn Covid-19 vào trường học sau kỳ lễ - Ảnh 3

Bộ phận vệ sinh, môi trường phun khử khuẩn tại Trường THPT Võ Văn Kiệt chiều 3/5 -

Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Xây dựng chính sách, pháp luật, sau 4 ngày nghỉ lễ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, tổng số người bệnh khám COVID-19 là 4.618 người bệnh. Riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), tính từ ngày 2/5 đến ngày 3/5, địa phương đã ghi nhận 81 ca mắc mới Covid-19 và 82 ca Covid-19 phải nhập viện. Tại thời điểm ngày 28/4 (trước dịp nghỉ lễ), TPHCM có 402 ca đang điều trị, 116 bệnh nhân cần hỗ trợ hô hấp. Đến ngày 3/5, số F0 đang điều trị và cần hỗ trợ hô hấp đã tăng lên lần lượt là 514 và 169 trường hợp. 

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Biểu đồ số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam thời gian qua - Ảnh: Báo Dân trí

Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong và sau dịp lễ của Sở GD&ĐT TPHCM

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Thông điệp phòng, chống COVID-19 hiện nay - Ảnh: TTXVN

Khuyến cáo tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về việc đeo khẩu trang đúng theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người.

Các đơn vị có biện pháp kiểm tra, nhắc nhở việc đeo khẩu trang đối với các nhân viên làm việc tại các vị trí có tiếp xúc thường xuyên với học sinh như căng tin, bãi xe, xe đưa đón…

Trường học truyền thông đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 khi rời thành phố, theo dõi sức khỏe khi trở lại thành phố.

Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc nhóm nguy cơ (có bệnh nền, béo phì, trên 50 tuổi) nhưng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều cần đến các điểm tiêm trên địa bàn.

Đối với các nhóm trẻ, mầm non, nhà trẻ cần đảm bảo dụng cụ uống nước riêng cho mỗi học sinh và được vệ sinh thường xuyên; Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các khu vực trong trường học, đặc biệt các bề mặt học sinh thường tiếp xúc… bằng hóa chất làm sạch, khử khuẩn thông thường theo quy định.

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