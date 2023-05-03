NÓNG: Số ca tử vong và chuyển nặng do COVID-19 tăng, cảnh báo nguy cơ bùng dịch sau nghỉ lễ

Tin y tế 03/05/2023 18:16

Trong kỳ nghỉ lễ, nhu cầu giao thương, du lịch, đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ gia tăng rất lớn, là điều kiện lây lan nhanh các dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có COVID-19, đặc biệt các ca tử vong do Covid-19 cũng có xu hướng tăng.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, những ngày gần đây, dịch COVD-19 tăng cao, nhiều ngày số ca mắc mới lên tới hàng nghìn ca, có ngày vượt mốc 3.000 ca. Số ca diễn biến nặng cũng tăng. Tại các tỉnh, thành phố liên tục ghi nhận các ca tử vong do COVID-19.

Đơn cử như ngày 2/5, cả nước có 4 ca tử vong do COVID-19, tại TP Hồ Chí Minh (1 ca), Đà Nẵng (1 ca), Đồng Nai (1 ca), Lạng Sơn (1 ca); ngày 30/4 có 3 ca COVID-19 tử vong tại Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai; các ngày trước đó cũng đã liên tục ghi nhận các ca tử vong, trong khi trước đó hầu như Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19 trong suốt thời gian dài.

Cùng với đó, số ca COVID-19 nặng, phải thở oxy cũng tăng cao, nhiều ngày có hàng trăm ca nặng; đơn cử như ngày 2/5 có 137 ca, ngày 1/5 là 123 ca, ngày 29/4 là 122 ca…

NÓNG: Số ca tử vong và chuyển nặng do COVID-19 tăng, cảnh báo nguy cơ bùng dịch sau nghỉ lễ - Ảnh 1
Bệnh nhân COVID-19 nặng phải nhập viện tại Hà Nội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho thấy, chỉ trong 3 ngày đầu nghỉ lễ, có gần 3.300 người bệnh khám COVID-19 tại các cơ sở y tế; trong đó có hơn một nửa số bệnh nhân phải nhập viện, có 11 ca tử vong.

Trong số các ca nặng, tử vong nhiều trường hợp có bệnh nền, nhiều người chưa tiêm, không tiêm đủ vaccine COVID-19.

Về các chủng biến thể gây bệnh COVID-19 hiện nay, các chuyên gia cho rằng, những biến thể phụ này đã được phát hiện trước đây và lưu hành tại nhiều nước trên thế giới, không có gì mới. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa các biến thể phụ này vào nhóm đáng theo dõi và quan tâm. Tuy nhiên, chưa có thông tin hay bằng chứng rõ ràng về việc các biến thể phụ này có thể làm tăng mức độ nặng của bệnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, việc thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19 nên được thực hiện thường xuyên, liên tục. Với những người chưa tiêm đủ mũi vaccine theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì nên khẩn trương tiêm đủ mũi để phòng bệnh tốt nhất. Với biến thể Omicron, vaccine phòng COVID-19 vẫn có hiệu quả trong việc phòng chống lây nhiễm, giảm tỷ lệ chuyển nặng khi mắc COVID-19. Bên cạnh việc tiêm đủ các mũi vaccine như khuyến cáo, người dân nên được thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như khẩu trang, khử khuẩn.

Theo nhận định của Bộ Y tế, nhu cầu giao thương, du lịch, đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ gia tăng rất lớn, là điều kiện lây lan nhanh các dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có COVID-19.

Dự báo dịch COVID-19 sẽ có thể gia tăng sau kỳ nghỉ lễ. Khi người dân, học sinh, sinh viên trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ lễ, công tác phòng, chống dịch phải được các địa phương chú trọng và tăng cường kiểm soát hơn.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 3/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.201 ca mắc mới, trong ngày có 541 bệnh nhân khỏi; hiện còn 121 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 31 ca thở máy xâm lấn.

NÓNG: Số ca tử vong và chuyển nặng do COVID-19 tăng, cảnh báo nguy cơ bùng dịch sau nghỉ lễ - Ảnh 2
Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Về tình hình điều trị COVID-19 hôm nay ngày 3/5:

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 541 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.624.032 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 121 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 80 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 8 ca

- Thở máy không xâm lấn: 2 ca

- Thở máy xâm lấn: 31 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

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