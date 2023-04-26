Số ca COVID-19 lại 'lập đỉnh' mới, các tỉnh miền Trung khuyến cáo vào mùa du lịch

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khả năng sẽ xuất hiện thêm các biến chủng, biến thể mới có độc tính, khả năng lây lan cao hơn trong tương lai thì một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, không tham gia tiêm chủng vaccine. Do đó, dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát mạnh trên diện rộng trở lại luôn hiện hữu.

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, số ca COVID-19 ghi nhận tăng từ cuối tháng 3 đến nay chưa có dấu hiệu giảm. Trên thực tế, số liệu thống kê này chỉ là "bề nổi của tảng băng chìm", vì hiện nay các biến chủng của COVID-19 giảm độc lực, nhiều ca mắc mới không có triệu chứng nên người dân có tâm lý chủ quan và không đến khai báo với cơ sở y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế cho rằng, tiêm chủng vaccine COVID-19 đến nay vẫn là biện pháp phòng, chống dịch quan trọng nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch COVID-19 -

Tổ chức Y tế thế giới vẫn khuyến cáo các nước triển khai tiêm vaccine COVID-19, ưu tiên hoàn thành liều cơ bản đối với các đối tượng từ 5 tuổi trở lên và bao phủ trên diện rộng để đạt miễn dịch cộng đồng, phòng bệnh cho cá nhân và những người xung quanh.

Ngoài ra, Tổ chức Y tế thế giới cũng khuyến cáo các quốc gia triển khai tiêm nhắc các liều tiếp theo dựa trên tình hình dịch bệnh.

BS. Đỗ Quốc Tiệp - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình khuyến cáo người dân đặc biệt, với nhóm người nguy cơ cao khi đến nơi đông người, môi trường ít thông thoáng nên đeo khẩu trang và phải tiêm chủng vaccine đúng lịch, đủ liều theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Khi xuất hiện triệu chứng của COVID-19 như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi, đau cơ, tiêu chảy, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác, hãy tự cách ly tại nhà và thông tin đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị.

CDC Quảng Bình tiến hành phun xử lý môi trường tại các khu vực liên quan ca mắc COVID-19 - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo nguồn tin từ Xây dựng chính sách, pháp luật, ghi nhận trong ngày 25/4, có 2501 ca mắc mới. Đây là ngày có số mắc cao nhất trong hơn nửa năm qua. Việt Nam đã ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 sau gần 4 tháng không có ca tử vong nào...

Thực hiện phòng, chóng dịch COVID-19 mới - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 5 ngày, người lao động, học sinh, sinh viên sinh sống và học tập sẽ trở về quê. Do đó, sau kỳ nghỉ lễ, khi họ trở lại thành phố, công tác phòng, chống dịch cần phải được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ hơn để bảo đảm an toàn.