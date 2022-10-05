TP. HCM: Ghi nhận 95 ổ dịch sốt xuất huyết, 4 ổ dịch tay chân miệng phát sinh trong tuần qua

Tin y tế 05/10/2022 09:38

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong tuần 40 (26/9 - 2/10), thành phố ghi nhận 2.320 ca mắc sốt xuất huyết, 532 ca tay chân miệng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thống kê, tính đến tuần 40, Thành phố ghi nhận 62.085 trường hợp mắc bệnh SXH, tăng hơn 7 lần với cùng kỳ năm 2021 với số ca sốt xuất huyết nặng là 1.360 ca. Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc SXH đến tuần 40 là 2,2% tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng trong tuần 40 (từ ngày 26/9/2022 đến 02/10/2022), Thành phố ghi nhận 2.320 ca bệnh SXH, giảm gần 14% so với trung bình 4 tuần trước, số ca nội trú giảm 27,5% và ngoại trú giảm 0,4%. Trong tuần 40, hầu hết các quận huyện đều có số mắc giảm so với số mắc trung bình 4 tuần trước.

Trong tuần 39, ghi nhận báo cáo bổ sung 01 trường hợp tử vong do SXH tại Củ Chi. Tổng số ca tử vong do SXH từ đầu năm đến nay là 25 trường hợp, tăng 20 ca so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tuần 40 toàn thành phố ghi nhận 95 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 57 phường, xã thuộc 19/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức; giảm 54 ổ dịch mới so với tuần 39.

Tổng số ổ dịch được xử lý phun hoá chất trong tuần là 234 ổ dịch và có 04 phường, xã xử lý ổ dịch diện rộng. Có tổng cộng 310 lượt thực hiện diệt lăng quăng tại các ổ dịch, các điểm nguy cơ tại 137 phường, xã thuộc 22/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức.

TP. HCM: Ghi nhận 95 ổ dịch sốt xuất huyết, 4 ổ dịch tay chân miệng phát sinh trong tuần qua - Ảnh 1
Dấu hiệu cảnh báo mắc sốt xuất huyết - Ảnh: Bộ y tế

Hiện nay, khoảng 75% số trường hợp tử vong do SXH là người lớn. Có những trường hợp đến bệnh viện trễ khiến gia tăng nguy cơ tử vong do không được can thiệp điều trị kịp thời. Ngành Y tế khuyến cáo:

Khi có dấu hiệu sốt cao 39-40 độ C, đột ngột, liên tục, cần đi khám bệnh để được chẩn đoán và hướng dẫn chăm sóc điều trị phù hợp. Trong quá trình điều trị bệnh SXH tại nhà, người chăm sóc/bệnh nhân cần lưu ý các dấu hiệu bệnh chuyển nặng để đưa bệnh nhân nhanh chóng đến bệnh viện.

Đối với bệnh SXH khi hạ sốt thì càng cần phải theo dõi sát dấu hiệu chuyển nặng.

TP. HCM: Ghi nhận 95 ổ dịch sốt xuất huyết, 4 ổ dịch tay chân miệng phát sinh trong tuần qua - Ảnh 2
Trong tuần 40 toàn thành phố ghi nhận 95 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 57 phường, xã thuộc 19/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức; giảm 54 ổ dịch mới so với tuần 39 - Ảnh minh họa: Internet

Về dịch tay chân miệng, trong tuần 40, thành phố ghi nhận thêm 532 ca bệnh tay chân miệng, tăng 22,9% so với trung bình 4 tuần trước đó. Trong đó số ca bệnh tăng ở các trường hợp khám ngoại trú và giảm các trường hợp nhập viện điều trị nội trú.

Trong tuần, toàn thành phố ghi nhận 4 ổ dịch tay chân miệng mới. Số ổ dịch tay chân miệng tích luỹ đến tuần 40 năm 2022 là 74 ổ dịch.

Tính đến nay, thành phố ghi nhận 15.282 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng.

Số ca tử vong vì sốt xuất huyết ở TP.HCM cao nhất trong 10 năm qua

Số ca tử vong vì sốt xuất huyết ở TP.HCM cao nhất trong 10 năm qua

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thống kê số ca mắc sốt xuất huyết cộng dồn từ đầu năm đến ngày 15/9 là 56.000 ca, tăng 66,5% so với cùng kỳ.

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