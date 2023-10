TP. HCM: Ghi nhận 95 ổ dịch sốt xuất huyết, 4 ổ dịch tay chân miệng phát sinh trong tuần qua

Riêng trong tuần 40 (từ ngày 26/9/2022 đến 02/10/2022), Thành phố ghi nhận 2.320 ca bệnh SXH, giảm gần 14% so với trung bình 4 tuần trước, số ca nội trú giảm 27,5% và ngoại trú giảm 0,4%. Trong tuần 40, hầu hết các quận huyện đều có số mắc giảm so với số mắc trung bình 4 tuần trước.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thống kê, tính đến tuần 40, Thành phố ghi nhận 62.085 trường hợp mắc bệnh SXH, tăng hơn 7 lần với cùng kỳ năm 2021 với số ca sốt xuất huyết nặng là 1.360 ca. Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc SXH đến tuần 40 là 2,2% tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tuần 39, ghi nhận báo cáo bổ sung 01 trường hợp tử vong do SXH tại Củ Chi. Tổng số ca tử vong do SXH từ đầu năm đến nay là 25 trường hợp, tăng 20 ca so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tuần 40 toàn thành phố ghi nhận 95 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 57 phường, xã thuộc 19/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức; giảm 54 ổ dịch mới so với tuần 39.