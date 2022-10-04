Số ca tử vong vì sốt xuất huyết ở TP.HCM cao nhất trong 10 năm qua

Tin y tế 04/10/2022 13:14

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thống kê số ca mắc sốt xuất huyết cộng dồn từ đầu năm đến ngày 15/9 là 56.000 ca, tăng 66,5% so với cùng kỳ.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tại cuộc họp giao ban ngày 3/10, ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết đang tăng cường hoạt động phòng chống sốt xuất huyết và kéo giảm số trường hợp tử vong. Đây là một trong tám hoạt động trọng tâm của ngành y tế trong quý 4 năm 2022.

Qua theo dõi, số ca mắc sốt xuất huyết những ngày qua có giảm, tuy nhiên trong tuần vừa ghi nhận thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 25 ca.

"25 ca tử vong liên quan đến sốt xuất huyết tính từ đầu năm là quá nhiều. Nếu tính liên tục 10 năm thì chưa có năm nào ghi nhận 25 ca tử vong, mặc dù dịch bệnh chưa có dấu hiệu đi xuống, mà còn tăng nữa" - ông Thượng lo lắng.

Ông Thượng cũng cho biết, công tác phòng chống sốt xuất huyết được ngành y tế ưu tiên hàng đầu, bên cạnh kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kiểm soát dịch bệnh mới nổi (bệnh đậu mùa khỉ), đẩy nhanh độ bao phủ tỉ lệ người tiêm vắc xin COVID-19 và chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn.

Sở Y tế cũng sẽ gặp gỡ các bác sĩ, chuyên gia để bàn phương án nhằm kéo giảm số ca tử vong do sốt xuất huyết.

 

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Lấy máu bệnh nhi mắc sốt xuất huyết để xét nghiệm - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Bác sĩ Phạm Văn Quang - Trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), lưu ý bệnh sốt xuất huyết có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ trẻ nhũ nhi đến trẻ lớn và người lớn. Do đó người dân luôn cảnh giác với bệnh vì có nguy cơ bệnh chuyển nặng và tử vong nếu lơ là, chủ quan.

Triệu chứng nhận biết bệnh sốt xuất huyết Dengue là trẻ sốt cao liên tục 2 - 7 ngày kèm dấu hiệu xuất huyết như chấm xuất huyết ở da (thường ở cánh tay, cẳng chân), chảy máu răng, máu mũi.

Bất kỳ trẻ nào sốt từ 2 - 3 ngày trở lên cần được nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết Dengue và nên đến khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

"Khi trẻ hết sốt vào ngày thứ 4 - thứ 6 thì càng phải theo dõi sát hơn vì đây là giai đoạn bệnh có thể trở nặng. Các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết trở nặng bao gồm: trẻ lừ đừ, đau bụng, nôn ói nhiều, tay chân lạnh, tiểu ít, than mệt, nôn ra máu, tiêu phân đen sệt..." - bác sĩ Quang nhấn mạnh.

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Một ca sốt xuất huyết nặng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM - Ảnh: Vetnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thống kê số ca mắc sốt xuất huyết cộng dồn từ đầu năm đến ngày 15/9 là 56.000 ca, tăng 66,5% so với cùng kỳ.

Dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay tại các tỉnh phía Nam rất căng thẳng. Ngành y tế TP.HCM thường xuyên tổ chức họp, phân tích các trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết trên địa bàn. Từ đó, rút kinh nghiệm trong điều trị, giảm số ca nặng và ca tử vong.

Tại Hà Nội, các bệnh viện bắt đầu ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết phải điều trị nội trú tăng cao. 

Hiện nay, sốt xuất huyết chưa có vắc xin phòng bệnh hay thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt loăng quăng. 

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