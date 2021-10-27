Thái Lan phát hiện ca nhiễm AY.4.2 đầu tiên, loại biến thể có khả năng lây nhiễm cao hơn cả Delta

Tin y tế 27/10/2021 08:07

"Mối lo ngại về biến thể AY.4.2 do biến thể này có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn một chút so với biến thể Delta" - ông Chawetsan cho biết.

Theo báo Đại đoàn kết đưa tin, ngày 26/10, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, phát hiện ca nhiễm biến thể AY.4.2 đầu tiên tại nước này.

Cụ thể, ông Chawetsan Namwat - Giám đốc Bộ phận Kiểm soát dịch bệnh và Chất gây nguy hiểm cho sức khỏe cho biết, biến thể AY.4.2 được phát hiện ở một người đàn ông trung niên (49 tuổi), làm việc tại khu vực Bang Sai của tỉnh Ayutthaya vào tháng trước. Tuy nhiên, đáng nói, người đàn ông này chưa từng đến các khu vực rủi ro hoặc ra nước ngoài.

Thái Lan phát hiện ca nhiễm AY.4.2 đầu tiên, loại biến thể có khả năng lây nhiễm cao hơn cả Delta - Ảnh 1
Biến thể AY.4.2 - Ảnh: Đại đoàn kết

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này đã được gửi đi để giải trình tự gene tại Viện Nghiên cứu khoa học y tế các lực lượng vũ trang (AFRIMS) ở Bangkok.

Ông Chawetsan cho biết bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và hiện không có trường hợp mới nào mắc biến thể AY.4.2 được phát hiện ở Thái Lan. Nước này đã thực hiện thêm các xét nghiệm ngẫu nhiên khi phát hiện biến thể AY.4.2 lần đầu tiên.

Cơ quan Khoa học y tế thuộc Bộ Y tế công cộng Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp báo về biến thể này. Ông Chawetsan cho biết: "Mối lo ngại về biến thể AY.4.2 do biến thể này có thể có mức độ lây nhiễm cao hơn một chút so với biến thể Delta".

Trong diễn biến liên quan, theo trang Outbreak.Info (sử dụng dữ liệu giải trình tự gene của virus từ cơ sở dữ liệu GISAID), tính đến ngày 25/10, biến thể AY.4.2 đã được phát hiện tại ít nhất 42 quốc gia, trong đó có Canada, Úc, Nhật Bản, nhiều nước châu Âu... Đến nay có tổng cộng 23.407 ca mắc biến thể AY.4.2 được ghi nhận trên khắp thế giới, trong đó Vương quốc Anh chiếm phần lớn số ca nhiễm (21.848 ca).

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