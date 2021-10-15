Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện tại Mỹ

Tin y tế 15/10/2021 06:03

Phòng thí nghiệm thuộc Đại học Y khoa Shreveport (bang Louisiana, Mỹ) cho biết một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở bang này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từng cảnh báo rằng virus SARS-CoV-2 liên tục đột biến tạo ra các biến thể mới với tốc độ lây lan kinh hoàng khiến số ca mắc và tử vong tăng chóng mặt. Vậy nên, bộ Y tế vẫn luôn khuyến cáo người dân cần tiêm chủng vắc-xin có hiệu quả cao chống lại bệnh nghiêm trọng.

Theo chia sẻ từ Tiền phong, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên gọi là B.1.630. Đây là biến thể được phát hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào đầu tháng 3/2021 và được giải trình tự vào tuần trước từ hai mẫu thu thập ở thành phố Baton Rouge. Đồng thời, biến thể này chưa được đặt tên theo chữ cái Hy Lạp như Alpha, Delta vì số lượng mẫu còn rất nhỏ.

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Krista Queen, Giám đốc Phòng thí nghiệm Giải trình tự và gien siêu vi EVT cho biết rằng biến thể chứa đột biến E484Q, có thể giúp virus “trốn” được hệ miễn dịch của vật chủ. Giám đốc chia sẻ thêm: “Mặc dù biến thể này hiện vẫn chiếm tỷ lệ rất thấp, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để kịp thời phát hiện bất kỳ thay đổi nào, nhất là khi có dấu hiệu tăng số ca bệnh”. 

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Theo các chuyên gia, tình trạng đột biến xảy ra khá thường xuyên ở virus. Virus RNA, như virus gây bệnh COVID-19, dễ bị đột biến hơn do phương pháp sao chép bộ gien của chúng. Càng lây lan nhiều lần giữa các vật chủ khác nhau, thì virus sẽ liên tục tạo ra một bản sao của chính mình.

Bản sao này có thể không giống bản gốc 100%, dẫn đến đột biến. Tuy nhiên, virus sẽ không có cơ hội đột biến ở những người miễn dịch với bệnh nhờ tiêm chủng. Vì vậy, tỷ lệ dân số được tiêm chủng càng cao, thì virus sẽ càng có ít cơ hội đột biến thành các dòng biến thể mới có khả năng lây truyền cao hơn hoặc có hại hơn.

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Từ khóa:   đại dịch COVID-19 Tổ chức Y tế thế giới biến thể covid-19

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