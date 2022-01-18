Số ca mắc Covid-19 liên tục tăng, tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 3 - 17 tuổi

Tin y tế 18/01/2022 06:10

Số ca mắc Covid-19 đang có dấu hiệu tăng lên ở tỉnh Đắk Lắk và chưa có dấu hiệu giảm xuống. Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch với mục tiêu đảm bảo trên 90% trẻ em từ 3-17 tuổi sinh sống trên địa bàn được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 17/1, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 181 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 64 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, dẫn đầu là TP.Buôn Ma Thuột (35 ca), tiếp đến là huyện Buôn Đôn, Cư M'gar, Krông Pắc… nâng tổng số ca mắc Covid-19 tích lũy lên 14.547 trường hợp. Trong đó, hơn 2.500 trường hợp đang điều trị, 78 ca tử vong, còn lại đã khỏi bệnh.

Cũng trong ngày 17/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc phối hợp triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 3-17 tuổi.

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 Số ca mắc Covid-19 đang có dấu hiệu tăng lên, tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 3 đến 18 tuổi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị, trường học cung cấp đủ danh sách số liệu học sinh trong độ tuổi tiêm chủng theo quy định đang học tại trường/trung tâm cho trung tâm Y tế và chính quyền địa phương theo yêu cầu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế và phụ huynh học sinh trong việc tiêm chủng cho học sinh, bố trí lịch tiêm chủng phù hợp, khoa học, tránh tập trung đông người, ưu tiên và tạo điều kiện cho các học sinh, học viên có bệnh lý nền được tiêm chủng tại bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho học sinh, học viên khi thực hiện tiêm chủng, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của các em trước, trong và sau khi tiêm vaccine.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch với mục tiêu đảm bảo trên 90% trẻ em từ 3-17 tuổi sinh sống trên địa bàn được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19. Nhóm đối tượng này có khoảng 500.000 trẻ (khoảng 78.000 trẻ từ 15-17 tuổi; khoảng 128.000 trẻ từ 12-14 tuổi, trẻ từ 3-11 tuổi khoảng 299.000).

Thời gian triển khai tiêm chủng theo kế hoạch phân bổ vắc xin của Bộ Y tế dự kiến tiêm cho trẻ từ 15 -17 tuổi (mũi 1, 2: tháng 11/2021 - 1/2022), trẻ từ 12-14 tuổi (mũi 1, 2: tháng 12/2021 - 2/2022), trẻ 3-11 (mũi 1, 2: tháng 2 - 5/2022).

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Từ khóa:   Covid-19 tiêm vaccine tỉnh Đắk Lắk

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