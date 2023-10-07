Bước đầu, chủ cơ sở này khai, heo chết do bị chèn ép trong quá trình vận chuyển, chưa kịp xử lý và có 10 con heo bị yếu, nhiệt độ heo từ 37 đến 39 độ C.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 6/10, Trạm chăn nuôi thú y (Trạm thú y) huyện Xuân Lộc cho biết, đã có kết quả kiểm tra dịch tả heo châu Phi đối với lô heo 810 con tại cơ sở thu gom của hộ ông Lương Hữu Điền (thuộc ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp). Trước đó, từ tin báo của người dân, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp với Trạm Xuân Lộc kiểm tra, lập biên bản cơ sở thu gom heo của ông Lương Hữu Điền nhập một lô heo có dấu hiệu bị nhiễm dịch bệnh.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 5/10, cơ quan chức năng đã kiểm tra dịch bệnh trên đàn heo 810 con heo, được chủ cơ sở thu gom từ trại heo của các công ty chăn nuôi tại tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Bình Dương). Tại cơ sở đã có 2 con heo chết (loại 20-40kg) và nhiều con bị yếu, có dấu hiệu nhiễm bệnh. Bước đầu, chủ cơ sở này khai, heo chết do bị chèn ép trong quá trình vận chuyển, chưa kịp xử lý và có 10 con heo bị yếu, nhiệt độ heo từ 37 đến 39 độ C.

Biên bản lấy mẫu xét nghiệm tìm vi rút dịch tả lợn châu Phi - Ảnh: Kinh tế Đô thị Sau đó, số heo trên được lấy mẫu xét nghiệm huyết thanh, hạch bẹn, số lượng 30 mẫu (30 mẫu huyết thanh và 1 mẫu hạch bẹn) và yêu cầu xét nghiệm tìm virus dịch tả heo châu Phi. Kết quả xét nghiệm, với 30 mẫu huyết thanh gộp thành 6 mẫu và 1 mẫu hạch bẹn, có 5 mẫu gộp huyết thanh và 1 mẫu hạch bẹn dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi). Dẫn tin từ Kinh tế Đô thị, thời gian gần đây tình hình dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại tỉnh Đồng Nai. Thậm chí chỉ từ tháng 9/2023 đến nay có nhiều lô heo khi kiểm dịch đều có kết quả dương tính vi rút tả lợn châu Phi. Cụ thể, ngày 9/9/2023 tại mẫu xét nghiệm kiểm dịch bệnh tả lợn châu Phi, số 3282, từ Trạm chăn nuôi xét nghiệm thú y (số 11 đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa). Mẫu heo xét nghiệm này được lấy từ trại chăn nuôi heo Dolico, trên tổng đàn 3.500 con, số lượng 1 mẫu gộp, cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Heo được cơ sở thu gom chuyển về chuồng, có những con bị yếu, có dấu hiệu nhiễm bệnh - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng Cũng tại Trạm chăn nuôi xét nghiệm thú y (số 11 đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa), ngày 30/9/2023, với mẫu số 4028, nơi gửi mẫu xét nghiệm là Trại heo Dolico Suối Cao. Loài heo thịt đàn 50 con, số lượng lấy mẫu gồm 10 mẫu gộp, xét nghiệm huyết thanh heo để tìm vi rút gây dịch bệnh tả lợn châu Phi. Kết có có đến 5/tổng số 10 mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hay như mẫu xét nghiệm số 4027 ngày 30/9/2023, nơi gởi mẫu là Trại heo CJ Xuân Lộc 6 SF - Công ty CJ Vina Agri. Heo lức tuổi từ 18 đến 30 tháng, tổng đàn 38 con, số lượng 8 mẫu gộp huyết thanh, yêu cầu xét nghiệm là phát hiện vi rút gây dịch bệnh tả lợn châu Phi. Kết quả xét nghiệm có 1 mẫu dương tính.

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