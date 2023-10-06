Những người tiếp xúc gần, có yếu tố dịch tễ liên quan được ngành Y tế tỉnh Bình Dương xử lý triệt để theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, chiều 6/10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, vừa phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 2 là bệnh nhân sinh năm 2004, địa chỉ thường trú tại Khu phố Bình Phước (phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ca bệnh này có tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ đã được thành phố Hồ Chí Minh xác định trước đó là bệnh nhân nam N.T.S, sinh năm 2001, địa chỉ tại phường 2, quận Tân Bình.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn giám sát tiến hành điều tra, giám sát ca bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Ca bệnh thứ 2 tại tỉnh Bình Dương được Bệnh viện Đa khoa quốc tế Becamex khám phát hiện, gửi mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. Hiện tại, người bệnh được cách ly điều trị tại Khoa Nhiễm Trung tâm Y tế thành phố Thuận An.

Những người tiếp xúc gần, có yếu tố dịch tễ liên quan được ngành Y tế tỉnh Bình Dương xử lý triệt để theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết thêm, hiện sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn, đang được cách ly điều trị theo đúng quy định.

Trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Bình Dương là bệnh nhân nữ, 22 tuổi, trọ tại khu phố Cổng Xanh, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Khoa Nhiễm thuộc Trung tâm Y tế TP Tân Uyên.

Đến hôm nay (6/10), ông Huỳnh Minh Chín cho biết, ca bệnh này đã được điều trị hết bệnh, đang chờ kiểm tra lại và có thể xuất viện vào thứ 3 tuần sau.

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