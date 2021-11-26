Phát ban: Triệu chứng ít phổ biến của COVID-19 và những điều cần biết

Tin y tế 26/11/2021 14:54

Ngoài một số biểu hiện thông thường như mệt mỏi, sốt và ho, một số người có thể bị phát ban - một triệu chứng ít phổ biến hơn đối với COVID-19.

Theo Sức khỏe và Đời sống, một số người mắc COVID-19 có thể bị phát ban. Một phân tích tổng hợp năm 2020 trên 2.261 người mắc COVID-19, ước tính rằng tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng da là khoảng 1%. Tuy nhiên, theo một đánh giá năm 2021, tỷ lệ chính xác của phát ban ở COVID-19 vẫn chưa được biết.

Thông tin từ Viện Da liễu Hoa Kỳ cho hay, phát ban COVID-19 có thể kéo dài từ 2 đến 12 ngày. Trung bình, hầu hết mọi người bị phát ban trong 8 ngày. Tuy nhiên, phát ban ảnh hưởng đến các ngón chân có thể kéo dài từ 10 đến 14 ngày.

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SARS-CoV-2 có thể gây phát ban ở một số người. - Ảnh: Internet

Sự xuất hiện chính xác của phát ban COVID-19 có thể khác nhau tùy theo từng cá nhân. Một số triệu chứng chung liên quan đến phát ban COVID-19 bao gồm:

 - Nổi mề đay: Thường ảnh hưởng đến các chi và thân mình.

- Các nốt sần và sẩn: Trong một số trường hợp, phát ban COVID-19 có thể bao gồm các nốt ngứa có thể phẳng hoặc nổi lên.

- Phát ban với mụn nước: Loại phát ban COVID-19 này có thể xuất hiện với các mụn nước trông giống như bệnh thủy đậu và có thể ngứa.

- Đổi màu da: Các nốt ban thường bị đổi màu so với các vùng da lân cận. Trên da sáng, phát ban có thể có màu đỏ, hồng hoặc tím. Trên da sẫm màu, nó có thể xuất hiện màu tím, xám tro hoặc nâu sẫm.

- Phát ban ở ngón chân (còn gọi là "ngón chân COVID"): Loại phát ban này gây ra các mảng đổi màu và sưng tấy một hoặc nhiều ngón chân. Khu vực bị ảnh hưởng có thể bị đau, ngứa hoặc có cảm giác nóng. Phát ban ở ngón chân dường như phổ biến hơn ở thanh niên.

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Phát ban - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Ngoài ra, bạn cũng có thể bị phát ban sau khi tiêm vaccine COVID-19. Một số người có thể có phản ứng dị ứng với thuốc chủng ngừa COVID-19 với biểu hiện phát ban hoặc nổi mề đay sau khi tiêm vaccine. Các phản ứng dị ứng với vaccine COVID-19 có thể được phân loại:

Không nghiêm trọng: Các phản ứng dị ứng không nghiêm trọng xảy ra trong vòng 4 giờ sau khi tiêm chủng. Chúng có thể bao gồm các dấu hiệu như phát ban, sưng tấy và thở khò khè.

Nghiêm trọng (nặng): Loại phản ứng này được gọi là phản vệ. Nó thường xảy ra trong vài phút sau khi tiêm chủng và có thể bao gồm phát ban, sưng mặt và cổ họng, chóng mặt hoặc ngất xỉu.

Phát ban chậm tại chỗ tiêm: Một số người có thể bị phát ban tại chỗ tiêm, còn gọi là "cánh tay COVID". Phát ban chậm tại chỗ tiêm thường xuất hiện khoảng một tuần sau khi tiêm chủng và kéo dàikhoảng 4 tuần. Phát ban này có thể lớn và bao gồm các triệu chứng như: Đỏ, nóng; sưng tấy; ngứa; đau...

Nếu bạn phát ban không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám. Phát ban COVID-19 có thể xuất hiện rất giống với phát ban do các tình trạng y tế khác cần điều trị. Cách duy nhất để chắc chắn liệu phát ban có phải do COVID-19 hay không là làm xét nghiệm COVID-19.

Hầu hết các phát ban xảy ra với COVID-19 sẽ biến mất sau khoảng một tuần. Có thể ứng phó với tình trạng này bằng cách: Chườm mát, sử dụng thuốc bôi không kê đơn (OTC) và tránh gãi ngứa vì gãi có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, sẹo hoặc thay đổi sắc tố da.

Cho dù đó có phải là do COVID-19 hay không, điều quan trọng là phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế cho bất kỳ phát ban nào:

- Xảy ra cùng với bất kỳ triệu chứng như: Sốt, đau đớn, phồng rộp, các dấu hiệu của nhiễm trùng, chẳng hạn như sưng, nòng, chảy mủ…

- Phát ban phạm vi rộng trên cơ thể.

- Xuất hiện đột ngột và bắt đầu lây lan nhanh chóng.

Nếu phát ban là do COVID-19, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng nào sau đây: khó thở; đau, nặng ngực mà không hết; da, môi, móng tay có màu xanh lam hoặc xám và khó tỉnh táo hoặc khó thức dậy.

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