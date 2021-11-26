Sự cố 4 người tử vong sau khi tiêm vắc xin ở Thanh Hóa: Sức khỏe những người đang được điều trị thế nào?

Tin y tế 26/11/2021 14:12

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, nạn nhân tử vong thứ 4 sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 là một trong số 9 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vốn đã được tiên lượng nguy kịch.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 26/11, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết vừa có thêm 1 nữ công nhân của một công ty giày ở huyện Nông Cống tử vong sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Nữ công nhân đã tử vong quê ở thị trấn huyện Nông Cống, được điều trị khi bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Vero Cell mũi 2 phòng COVID-19 từ ngày 23-11 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan công tác điều trị cho các trường hợp bị phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại huyện Nông Cống, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết các giáo sư, bác sĩ của Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai đang hỗ trợ tích cực cho ngành y tế tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp hội chẩn các ca bệnh.

Cũng đưa tin về sự việc, theo VnExpress, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa xác nhận sự việc này, đồng thời cho biết, nạn nhân là một trong số 9 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vốn đã được tiên lượng nguy kịch.

8 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sức khỏe đã ổn định. Gần 60 người khác biểu hiện nhẹ, đang theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, cũng tiến triển tốt, tâm lý ổn định, chờ xuất viện. Tất cả đều là nữ, 25-30 tuổi, công nhân Công ty Giày Kim Việt. Họ cùng với khoảng 400 công nhân của công ty được tiêm vaccine Vero Cell hôm 23/11.

vac xin phong covid-19
Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sáng 26/11, sức khỏe ổn định - Ảnh: VnExpress

Có mặt tại Thanh Hóa đêm 24/11, sau điều động trực tiếp của Bộ Y tế, bác sĩ Nguyễn Văn Chi (Trưởng khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết đội chi viện đã phối hợp với bệnh viện, Sở Y tế hội chẩn và cứu chữa các bệnh nhân. Trong đó, 6 người (nặng nhất) điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đã có tiến triển tốt, bỏ được thuốc nâng huyết áp, có thể ổn định trong một vài ngày tới.

Theo bác sĩ Chi, các bệnh nhân này bị sốc phản vệ sau tiêm, thuộc nhóm phản ứng nghiêm trọng, sẽ gặp phải tình trạng viêm cơ tim, giảm tiểu cẩu... Còn nhóm bệnh nhân đang theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống hầu hết là phản ứng thông thường sau tiêm, không tụt huyết áp, không phải sốc phản vệ, chỉ đau đầu, đau tay nhẹ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước đó, hội đồng chuyên môn đánh giá, nguyên nhân các trường hợp tử vong là do sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19. Sở Y tế Thanh Hóa đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này tạm dừng tiêm vắc xin Vero Cell lô B2021103398 trên phạm vi toàn tỉnh, trong khi chờ Bộ Y tế quyết định việc xử trí đối với số vắc xin này.

Công ty MSD và Pfizer đồng ý nhượng quyền sản xuất thuốc điều trị Covid-19 cho Việt Nam

Công ty MSD và Pfizer đồng ý nhượng quyền sản xuất thuốc điều trị Covid-19 cho Việt Nam

Tập đoàn dược phẩm MSD của Mỹ và Công ty Pfizer đã có văn bản gửi Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đồng ý nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Thông tin Covid-19 tiêm vắc xin Thanh Hóa

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 6 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại