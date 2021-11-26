Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, nạn nhân tử vong thứ 4 sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 là một trong số 9 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vốn đã được tiên lượng nguy kịch.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 26/11, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết vừa có thêm 1 nữ công nhân của một công ty giày ở huyện Nông Cống tử vong sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Nữ công nhân đã tử vong quê ở thị trấn huyện Nông Cống, được điều trị khi bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Vero Cell mũi 2 phòng COVID-19 từ ngày 23-11 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Liên quan công tác điều trị cho các trường hợp bị phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại huyện Nông Cống, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết các giáo sư, bác sĩ của Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai đang hỗ trợ tích cực cho ngành y tế tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp hội chẩn các ca bệnh.

Cũng đưa tin về sự việc, theo VnExpress, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa xác nhận sự việc này, đồng thời cho biết, nạn nhân là một trong số 9 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vốn đã được tiên lượng nguy kịch. 8 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sức khỏe đã ổn định. Gần 60 người khác biểu hiện nhẹ, đang theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, cũng tiến triển tốt, tâm lý ổn định, chờ xuất viện. Tất cả đều là nữ, 25-30 tuổi, công nhân Công ty Giày Kim Việt. Họ cùng với khoảng 400 công nhân của công ty được tiêm vaccine Vero Cell hôm 23/11.

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sáng 26/11, sức khỏe ổn định - Ảnh: VnExpress Có mặt tại Thanh Hóa đêm 24/11, sau điều động trực tiếp của Bộ Y tế, bác sĩ Nguyễn Văn Chi (Trưởng khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết đội chi viện đã phối hợp với bệnh viện, Sở Y tế hội chẩn và cứu chữa các bệnh nhân. Trong đó, 6 người (nặng nhất) điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đã có tiến triển tốt, bỏ được thuốc nâng huyết áp, có thể ổn định trong một vài ngày tới. Theo bác sĩ Chi, các bệnh nhân này bị sốc phản vệ sau tiêm, thuộc nhóm phản ứng nghiêm trọng, sẽ gặp phải tình trạng viêm cơ tim, giảm tiểu cẩu... Còn nhóm bệnh nhân đang theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống hầu hết là phản ứng thông thường sau tiêm, không tụt huyết áp, không phải sốc phản vệ, chỉ đau đầu, đau tay nhẹ. Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước đó, hội đồng chuyên môn đánh giá, nguyên nhân các trường hợp tử vong là do sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19. Sở Y tế Thanh Hóa đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này tạm dừng tiêm vắc xin Vero Cell lô B2021103398 trên phạm vi toàn tỉnh, trong khi chờ Bộ Y tế quyết định việc xử trí đối với số vắc xin này.

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