Nóng: Toàn tỉnh Bạc Liêu dừng kỳ thi vào lớp 10 vì cô giáo mầm non nhiễm Covid-19

Tin y tế 29/05/2021 12:24

Sau khi có ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, Bạc Liêu đã đồng loạt cho dừng toàn bộ kì thi tuyển sinh vào lớp 10 một cách nhanh chóng.

Sáng ngày 29/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu thông báo trường hợp dương tính nCoV trong cộng đồng tại xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Nữ bệnh nhân 22 tuổi này được xác định là bệnh nhân 6572 và hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. 

Trả lời phỏng vấn trên Zing News, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu  - ông Phạm Văn Thiều cho hay: "Trường hợp này là cô giáo mầm non, bạn của con gái người truyền đạo của một nhóm tôn giáo tại TP.HCM. Sáng 28/5, khi nghe bạn của mình ở TP.HCM thông báo bị nhiễm nCoV, cô giáo này đến trạm y tế xã khám và khai báo y tế".

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Thông báo khẩn của Sở y tế tỉnh Bạc Liêu khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19 - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào ngày 22/5, nữ bệnh nhân đi xe khách từ TP.HCM về quê ở xã Vĩnh Mỹ A để làm căn cước công dân nhưng không khai báo y tế. Sáng 28/5, khi nghe bạn của mình ở TP.HCM thông báo bị nhiễm nCoV, cô giáo này đến trạm y tế xã khám và khai báo y tế. Khi đến trạm y tế, bệnh nhân có triệu chứng sốt và ho. Kết quả xét nghiệm xác định người này dương tính với nCoV.

Sau khi sự việc bất ngờ xảy đến, cơ quan y tế tỉnh Bạc Liêu đã đưa đi cách ly tập trung 122 người diện F1 và cách ly tại nhà 1.025 người thuộc diện F2.

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Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đồng loạt ngưng tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu - Ảnh minh họa: Internet

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh này đã quyết định dừng tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022; ngành công an dừng cấp căn cước công dân cho nhóm người đi lao động, học tập, công tác ở tỉnh khác về.

Bệnh viện quận Bình Thạnh ngưng nhận bệnh vì có 3 ca nghi nhiễm Covid-19 đến khám liên quan Hội thánh truyền giáo

Bệnh viện quận Bình Thạnh ngưng nhận bệnh vì có 3 ca nghi nhiễm Covid-19 đến khám liên quan Hội thánh truyền giáo

Vì có 3 ca dương tính lần 1 với Covid-19 nên bệnh viện quận Bình Thạnh sẽ sàng lọc và chỉ nhận bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo và bệnh nhân đến cấp cứu.

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