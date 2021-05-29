Vì có 3 ca dương tính lần 1 với Covid-19 nên bệnh viện quận Bình Thạnh sẽ sàng lọc và chỉ nhận bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo và bệnh nhân đến cấp cứu.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, một lãnh đạo bệnh viện quận Bình Thạnh cho biết, bệnh viện ngưng nhận bệnh vì trước đó có 3 ca dương tính lần 1 Covid-19 đã đến bệnh viện khám bệnh. Cụ thể, chiều ngày 28/5, bệnh viện tiếp nhận lần lượt 3 bệnh nhân đến khám có những triệu chứng liên quan đến COVID-19.

Bệnh viện quận Bình Thạnh phun khử khuẩn sáng nay - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo điều tra ban đầu, cả 3 bệnh nhân này đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ, trưa hôm nay ngày 29/5, Bệnh viện quận Bình Thạnh đã đóng kín cổng ra vào, dừng tiếp nhận khám bệnh. Việc này khiến hàng chục bệnh nhân vừa tới cổng đã phải ra về. Nhiều trường hợp trước đó ra khỏi bệnh viện sau khi xét nghiệm, đến lúc quay lại nhận kết quả thì được bảo vệ đề nghị gọi vào đường dây nóng của bệnh viện để được hướng dẫn.

Theo lãnh đạo Bệnh viện quận Bình Thạnh, bệnh viện sẽ sàng lọc và chỉ nhận bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo và bệnh nhân đến cấp cứu.

Khai báo y tế gấp người đến tòa nhà Faifo Lane chung cư The Vista Verde từ 21-26/5 Bệnh nhân biết mình có tiếp xúc với bệnh nhân liên quan chuỗi lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo nên đã khai báo y tế, được cách ly và xét nghiệm dương tính Covid-19.

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