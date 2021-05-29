Hỏa tốc: Từ hôm nay 29/5, dừng tất cả hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung tại Hà Nội

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, vừa ký ban hành Văn bản về việc dừng tất cả hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung tại Hà Nội từ hôm nay 29/5.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, vừa ký ban hành Văn bản số 1645/UBND-NC về việc yêu cầu đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn TP Hà Nội nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, quý vị chức sắc, chức việc, người đại diện đứng đầu cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn Thủ đô yêu cầu chức sắc, chức việc, tín đồ trong phạm vi quản lý dừng tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 29-5-2021, cho đến khi có văn bản hướng dẫn, thông báo mới.

Nhắc nhở chức sắc, chức việc, tín đồ kịp thời phát hiện, thông tin với chính quyền, cơ sở y tế về các trường hợp có nguy cơ lây bệnh để kịp thời khoanh vùng, cách ly khi có dịch. Đồng thời, tuyên truyền, vận động tín đồ, nhân dân thực hiện nghiêm yêu cầu "5K" của Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng ứng dụng công nghệ thông tin, khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND TP đề nghị các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành tôn giáo, người hoạt động tín ngưỡng tăng cường các hình thức sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, giảng lễ, thuyết pháp trực tuyến qua công nghệ thông tin, truyền hình...

Đồng thời, không mời người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là những người đến hoặc đi qua vùng dịch; không thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế như cử chức sắc, chức việc đi nước ngoài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cho đến khi có thông báo được phép.

Người đứng đầu, đại diện tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật trước UBND TP nếu việc không chấp hành, thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19, làm phát sinh dịch bệnh tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng lây nhiễm trong chức sắc, chức việc, tín đồ và cộng đồng.

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