Tây Ninh: Em bé 2 tuổi dương tính SARS-CoV-2 sau khi mẹ nhiễm Covid-19 từ TP.HCM về thăm nhà

Ngành y tế tỉnh Tây Ninh vừa cho biết, địa phương có 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng đầu tiên, là một em bé 2 tuổi.

Theo Pháp luật và bạn đọc, bé trai 2 tuổi là con của chị Đ.T.T.D. (27 tuổi, ngụ TP.HCM).

Lịch trình di chuyển của chị D. như sau:

Ngày 22/5, chị D. cùng chồng con về Tây Ninh thăm nhà, sau đó đi chơi ở núi Bà Đen.

Ngày 23/5, người mẹ tham gia bỏ phiếu bầu cử ở điểm 598 Trường mẫu giáo Long Thành Nam.

Sau đó, người mẹ về TP.HCM và gửi con ở lại Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến ngày 25/5, chị D. đến khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông (7C) quận 9. Qua thăm khám, nữ bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Sở Y tế TP.HCM đã truy vết và báo cáo về tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm COVID-19 người con 2 tuổi cũng dương tính SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, cháu bé 2 tuổi có liên quan đến một nhóm trẻ ở xã Trường Tây (thị xã Hoà Thành) nên đã đưa những người tại đây đi cách ly y tế.

Khu vực nhà cháu bé ở lộ 5, ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành cũng đã được phong tỏa. Có ít nhất 11 F1 đã được tìm ra.

Hiện công tác truy vết các trường hợp liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương.

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