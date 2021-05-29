Khai báo y tế gấp người đến tòa nhà Faifo Lane chung cư The Vista Verde từ 21-26/5

Bệnh nhân biết mình có tiếp xúc với bệnh nhân liên quan chuỗi lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo nên đã khai báo y tế, được cách ly và xét nghiệm dương tính Covid-19.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị, sáng nay ngày 29/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết đang điều tra, khoanh vùng khu vực liên quan ca nghi nhiễm tại TP. Thủ Đức. Trước đó, tối ngày 28/5, Trung tâm Y tế (TTYT, Quận 2 cũ) nhận được thông tin có 1 trường hợp nghi nhiễm làm việc tại tòa nhà Toong (thuộc khu Faifo Lane chung cư The Vista Verde) trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức.

Cơ quan chức năng tiến hành khử khuẩn, phong tỏa khu vực có ca nghi nhiễm - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Ca nghi nhiễm này biết mình có tiếp xúc với bệnh nhân liên quan chuỗi lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo nên đã khai báo y tế, được cách ly và xét nghiệm dương tính Covid-19.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu Faifo Lane và truy vết ngay lập tức các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm cũng như lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các nhân viên hiện đang có mặt trong khu Faifo Lane.

Lấy mẫu y tế đối với nhân viên làm việc trong tòa nhà - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo tất cả người từng đến khu thương mại này trong thời gian từ ngày 21/5 đến 26/5 phải khai báo y tế tại Trạm Y tế phường nơi cư ngụ để được lấy mẫu xét nghiệm.

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