NÓNG: Học sinh TP.HCM ngừng đến trường từ ngày 10/5

Chiều ngày 6/5, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo tạm ngưng các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trực tiếp trên địa bàn thành phố từ ngày 10/5.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 6/5, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo tạm ngưng các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 10/5 để phòng Covid-19.

Theo đó, học sinh mầm non dừng đến trường từ ngày 10/5. Các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trên Internet, đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng để hoàn tất chương trình năm học 2020-2021.

Riêng học sinh lớp 9 và 12, tùy theo điều kiện cụ thể, hiệu trưởng các trường sẽ cân nhắc, xây dựng phương án duy trì tổ chức học tập trực tiếp nhưng phải tuân thủ đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Một trang văn bản trên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, chiều ngày 5/5 Sở GD-ĐT TP cũng đã có văn bản khẩn gửi phòng GD-ĐT các quận huyện và TP Thủ Đức hướng dẫn kiểm tra học kỳ II và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021.

Theo đó, sở yêu cầu nhà trường áp dụng thêm các hình thức kiểm tra định kỳ (bài thực hành, dự án học tập...) để thay thế, giảm áp lực cho học sinh do điều chỉnh thời hạn hoàn thành kiểm tra đánh giá.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục điều chỉnh dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet để hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2020-2021.

Đối với các hoạt động dạy học không thể tổ chức dạy trên mạng Internet như thí nghiệm, thực tập… tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục ĐH và CĐ, thủ trưởng các đơn vị có thể cân nhắc chủ động quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức triển khai phù hợp nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt yêu cầu 5K.

UBND TP.HCM cho phép các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra lại, kiểm tra bổ sung với các trường hợp học sinh, sinh viên chưa hoàn tất đợt kiểm tra định kỳ học kỳ 2 năm học 2020-2021; Cho phép các cơ sở tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các kỳ thi văn bằng, chứng chỉ quốc tế theo thời điểm chung toàn cầu.

Chiều ngày 6/5, Việt Nam có 60 ca mắc Covid-19 mới Bản tin tối ngày 6/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 60 ca mắc COVID-19, trong đó 56 ca ghi nhận trong nước và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

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