Chiều ngày 6/5, Việt Nam có 60 ca mắc Covid-19 mới

Liên quan đến ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng tại Quảng Ngãi, sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị có liên quan. Được biết, lịch trình bệnh nhân khá phức tạp, đi đến nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người.