Chiều ngày 6/5, Việt Nam có 60 ca mắc Covid-19 mới

Bản tin tối ngày 6/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 60 ca mắc COVID-19, trong đó 56 ca ghi nhận trong nước và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Theo Sức khỏe và Đời sống, tính từ 6h đến 18h ngày 6/5: 60 ca mắc mới, trong đó có 04 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Thông tin ca mắc mới:
Các ca nhập cảnh cách ly ngay
- CA BỆNH 3046 (BN3046) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ngày 4/5/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ5465 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3061 (BN3061) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 13/4/2021, bệnh nhân từ Dubai nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN088 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM và đã được xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/04/2021 về Hà Tĩnh sau khi hết thời gian cách ly, sau đó được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.
- CA BỆNH 3088 (BN3088) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
- CA BỆNH 3089 (BN3089) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Ngày 24/4/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.
Các ca ghi nhận trong nước
- CA BỆNH 3031 (BN3031) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 3032 (BN3032) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 3033 (BN3033) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 3035 (BN3035) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 3036 (BN3036) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 3037 (BN3037) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
- CA BỆNH 3038 (BN3038) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
BN3031-3033, 3035-3038 là nhân viên tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 3068 (BN3068) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 3034 (BN3034) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 3059 (BN3059) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 53 tuổi, địa chỉ tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH 3060 (BN3060) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 53 tuổi, địa chỉ tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
BN3034, 3059, 3060 có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Kết quả xét nghiệm của BN3031-3038, BN3059-3060, BN3068 ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3039 (BN3039) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- CA BỆNH 3041 (BN3041) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
- CA BỆNH 3042 (BN3042) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- CA BỆNH 3044 (BN3044) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 70 tuổi, địa chỉ tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- CA BỆNH 3045 (BN3045) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Thái Thụy, Thái Bình.
BN3039, 3041, 3042, 3044, 3045 có tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm của BN3039, 3041, 3042, 3044, 3045 ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
- CA BỆNH 3040 (BN3040) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; có tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3043 (BN3043) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 73 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; là F1 (mẹ đẻ) của BN3040.
- CA BỆNH 3055 (BN3055) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3052 (BN3052) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- CA BỆNH 3053 (BN3053) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- CA BỆNH 3054 (BN3054) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- CA BỆNH 3056 (BN3056) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- CA BỆNH 3057 (BN3057) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Các bệnh nhân BN3052-3054, 3056-3057 là F1 của BN3055.
- CA BỆNH 3058 (BN3058) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; là F1 của BN3040.
- CA BỆNH 3062 (BN3062) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du; có tiền sử dịch tễ liên quan đến bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3064 (BN3064) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 25, tuổi, địa chỉ tạihuyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3066 (BN3066) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 20, tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 của BN3040, 3043, 3052-3058, 3062, 3064, 3066 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
- CA BỆNH 3047 (BN3047) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3032.
- CA BỆNH 3048 (BN3048) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 1 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3032.
- CA BỆNH 3049 (BN3049) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3029.
- CA BỆNH 3050 (BN3050) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; là F1 (con gái) của BN3022.
Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 của BN3047-3050 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3051 (BN3051) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Từ ngày 30/04/2021, bệnh nhân có triệu chứng ho, uống thuốc không đỡ. Ngày 05/5/2021 bệnh nhân đến phòng xét nghiệm của Medlatec tại Hải Dương để lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.
- CA BỆNH 3063, (BN3063) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
- CA BỆNH 3065, (BN3065) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 1 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
BN 3063, 3065 là F1 của BN 3013 (người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh). Kết quả xét nghiệm ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3067 (BN3067) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, địa chỉ tại Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
- CA BỆNH 3069-3084 (BN3069-3084): 16 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (01 nhân viên y tế, 13 người nhà và 02 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện).
- CA BỆNH 3085 (BN3085) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân là F1 của BN3086.
- CA BỆNH 3086 (BN3086) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 61 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 05/5/2021 bệnh nhân sốt cao, nhức mỏi toàn thân, khó thở, khô miệng, đến Bệnh viện Phổi để khám và lấy mẫu xét nghiệm.
Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- CA BỆNH 3087 (BN3087) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; làm việc tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 0/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- CA BỆNH 3090 (BN3090) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; có điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.