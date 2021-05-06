Lịch trình của ca dương tính trong cộng đồng ở Quảng Ngãi: Đến bar, đi ăn với bạn gái và nhiều nơi khác

Tin y tế 06/05/2021 11:00

Liên quan đến ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng tại Quảng Ngãi, sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị có liên quan. Được biết, lịch trình bệnh nhân khá phức tạp, đi đến nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người.

Theo Tiền Phong, sáng 6/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp khẩn sau khi Quảng Ngãi xác nhận có 1 ca dương tính với Covid-19.

Danh tính người này được xác định là N.Đ.P, nam giới, sinh năm 1996, trú xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi. 

Lịch trình di chuyển của người này như sau:

- Ngày 28/4, bệnh nhân cùng bạn đến bar New Phương Đông ở Đà Nẵng từ 23h- 0h30, sau đó bắt grab về nhà bạn tại thôn Quang Châu, Hòa Châu, Đà Nẵng, không nhớ số xe.

- Đến 14h ngày 29/4, bệnh nhân cùng bạn đến sân vận động Chi Lăng, TP. Đà Nẵng để gửi xe máy về Quảng Ngãi. Đến 16h30 cùng ngày, bệnh nhân cùng bạn chạy xe máy về Quảng Ngãi và về nhà bạn nghỉ tại số 81 B Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi và ngủ qua đêm tại đây.

- Đến sáng ngày 30/4, lúc 8 giờ bệnh nhân cùng người bạn này đi taxi Mai Linh số hiệu QN851 đến 152 Lê Trung Đình (TP Quảng Ngãi); sau đó điều khiển xe máy về tại nhà ở xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi và có tiếp xúc với ba mẹ tại nhà.

- Khoảng 10h sáng ngày 1/5 bệnh nhân chở bạn gái đi ăn uống tại quán Vitamin bờ kè thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Sau đó, xuống biển Lệ Thủy, Bình Trị chơi nhưng không vào quán.

- Ngày 2/5, bệnh nhân chỉ ở nhà, không tiếp xúc với người ngoài. Khoảng 9h bệnh nhận chở bạn gái uống cà phê tại quán Mỹ Dung, xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh cùng với 2 người bạn. Đến 11h cùng ngày bệnh nhân chở bạn gái đi chơi ở Biển Rạng, ở Núi Thành, Quảng Nam và ăn trưa tại quán Cây Bàng. Đến 16h thì về lại Quảng Ngãi và ghé bờ kè sông Trà Khúc uống sinh tố (không nhớ rõ tên quán), sau đó, đưa bạn gái về nhà.

- Ngày 4/5 đến nay bệnh nhân ở nhà và chỉ tiếp xúc với cha mẹ, không tiếp xúc với người ngoài. Ngày 5/5 bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi và được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Bình Sơn.

- Ngày 5/5, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sốt. Qua khai báo y tế bệnh nhân có yếu tố dịch tễ đi từ vùng có dịch COVID-19 nên được cách ly tập trung.

Hiện, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi bước đầu xác định được 5 F1 và 74 F2 liên quan đến ca bệnh Covid-19 này. Công tác truy vết, rà soát vẫn đang tiếp tục thực hiện.

Lịch trình của ca dương tính trong cộng đồng ở Quảng Ngãi: Đến bar, đi ăn với bạn gái và nhiều nơi khác - Ảnh 1

 

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