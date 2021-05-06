Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông báo trong cuộc họp, Bệnh viện áp dụng biện pháp cách ly đến ngày 19/5, trong thời gian này không tiếp nhận bệnh nhân khác vào điều trị. Ông cho hay, qua sàng lọc giám sát "phát hiện một số trường hợp lây trong bệnh viện bắt nguồn từ các bệnh nhân điều trị tại đây".

Đồng thời, ông Tuyên yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương trả lời bốn câu hỏi bao gồm báo cáo rõ điều tra dịch tễ, nhân viên lây nhiễm từ đâu? Sau khi phát hiện, nội bộ bệnh viện đã làm những gì để phòng chống dịch? Bệnh viện có thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tiếp hay không? Đảm bảo cho nhân viên y tế ăn nghỉ như thế nào trong thời gian cách ly?

Về trường hợp bệnh viện không đủ chỗ vì có hơn 800 nhân viên y tế và bệnh nhân bị cách ly, Thứ trưởng Tuyên gợi ý có thể đề xuất khách sạn riêng để cách ly, có xe đưa đón, tương tự cách làm của Bệnh viện Bạch Mai trong đợt dịch tháng 3/2020. Ông nêu rõ trong thời gian phong tỏa, ban lãnh đạo Bệnh viện phải báo cáo thường xuyên với thành phố và Bộ Y tế tình hình, kể cả khó khăn về nhu yếu phẩm, an ninh.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết cơ sở này đang điều trị 101 ca Covid-19. Từ khi bùng phát lây nhiễm cộng đồng hôm 29/4, bệnh nhân các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc đều chuyển về đây, khiến các nhân viên y tế "phần nào quá tải trong việc phục vụ bệnh nhân".

Trước mắt, Bệnh viện đã thông báo cho tất cả nhân viên tập trung tại chỗ, rà soát lại toàn bộ nhân viên cũng như số bệnh nhân điều trị trong thời gian qua.

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) bị phong tỏa chiều ngày 5/5, gần một ngày sau khi Hà Nội phát hiện ca mắc Covid-19 là nam bác sĩ làm việc tại bệnh viện này. Anh đi công tác nước ngoài và xét nghiệm dương tính nCoV. Lực lượng y tế truy vết được F1 của bác sĩ ở các huyện Đông Anh, quận Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai.