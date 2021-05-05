Trước khi có kết quả dương tính với Covid-19, bệnh nhân Hà Nội từng đi bar, mua sắm, ăn uống ở nhiều nơi

Tin y tế 05/05/2021 13:32

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội đã thông tin về ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng ngày 5/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội đã có báo cao nhanh về trường hợp ca dương tính với Covid-19 đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 29/4.

Danh tính bệnh nhân được xác định là Đ.T.M.H., 32 tuổi, trú tại K8765 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Hiện, bệnh nhân đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Lịch trình bệnh nhân cụ thể như sau:

10h sáng 29/4, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội, đến Sân bay Nội Bài lúc hơn 12h, rồi thuê xe tự lái ở Nội Bài, tiếp xúc với chủ cho thuê xe là 2 người ở quận Long Biên.

15h30, di chuyển đến quán bún cá rô ở Hòe Nhai, quận Ba Đình, tiếp xúc với chủ quán.

17h, đến khách sạn Amber - 50 Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm. Tại đây, tiếp xúc với lễ tân khách sạn (lúc này 5 người có đeo khẩu trang).

19h30, ăn ốc ở quán Hà Trang, địa chỉ 1A Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm. Sau đó đi bộ ở bờ hồ Hoàn Kiếm.

20h15, đến quán bia hơi Hải Xồm - Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, tiếp xúc với phục vụ quán.

22h, đến quán bar 1900 Tạ Hiện.

 23h, ăn tối ở quán cháo Huyền Anh đối diện chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Sau đó về khách sạn.

Ngày 30/4:

8h30, ăn phở ở 49 Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm.

9h30 - 10h, mua giày ở quán Cheap Store 281 Giáp Nhất, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, sau đó lên Sa Pa, giữa đường đổ xăng ở một trạm dừng chân không nhớ rõ tên và địa chỉ. 

17h, đến Sa Pa vào khách sạn Pao nghỉ.

Bệnh nhân đi du lịch nhiều nơi ở Sa Pa cho đến chiều ngày 2/5 thì quay trở về Hà Nội. Trên đường đi về có nhận được thông báo của Bộ Y tế liên quan đến chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 29/4 nên đã cùng 4 người khác vào Trạm Y tế xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn khai báo. Sau khi khai báo 5 người này đã được chuyển đến khu cách ly tập trung. 

Ngày 4/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 5/5 dương tính với SARS-CoV-2, những người còn lại có kết quả âm tính. CDC Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan, thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân để điều tra tiếp xúc gần, liên quan, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Trước khi có kết quả dương tính với Covid-19, bệnh nhân Hà Nội từng đi bar, mua sắm, ăn uống ở nhiều nơi - Ảnh 1

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