Lịch trình ca massage nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng: Đến từ Hậu Giang, đi máy bay từ Cần Thơ, đi taxi, uống trà sữa...

Tin y tế 04/05/2021 16:33

Mới đây, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về một nhân viên massage nghi mắc Covid-19. Được biết, người này mới từ Hậu Giang tới Đà Nẵng cách đây ít ngày.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 4/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về nhân viên massage tại khách sạn Phú An nghi mắc COVID-19. Nhân viên này mới từ Hậu Giang tới Đà Nẵng cách đây ít ngày.

Danh tính nữ bệnh nhân D.T.N.H. (25 tuổi quê ở Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) là nhân viên massage tại khách sạn Phú An (đường 2/9, Hải Châu) làm việc từ ngày 30/4.

Lịch trình của bệnh nhân này như sau:

- Trước ngày 29/4 bệnh nhân sống tại Hậu Giang.

 - Khoảng 11h đến 13h ngày 29/4, bệnh nhân đi máy bay từ Cần Thơ ra Đà Nẵng. Sau đó bắt taxi tại sân bay (xe màu trắng, không nhớ rõ hãng và tài xế) về khách sạn Phú An, đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng để nghỉ ngơi. Tối cùng ngày, bệnh nhân đi bộ một mình từ khách sạn ra công viên 2/9, đứng tập thể dục 15 phút sau đó về lại khách sạn.

- Ngày 30/4, bệnh nhân ở khách sạn. Đến 19h bệnh nhân uống trà sữa tại quán Thính (đối diện khách sạn Phú An) cùng em gái tên Khol. Đến tối bệnh nhân có tiếp xúc gần với 1 khách massage (đang điều tra thông tin).

- Vào ngày 30/4 hoặc 1/5 (bệnh nhân không nhớ) có gọi Grabbike đến chợ Cẩm Lệ mua đồ dùng cá nhân tại tiệm thuốc Tây ở chợ; sau đó về lại khách sạn.

- Sáng 2/5, bệnh nhân cùng bạn gọi Grabcar đi ăn sáng tại đường Hoàng Sĩ Khải (gần cầu sông Hàn). Sau khi ăn sáng xong, bệnh nhân và bạn đi Grabcar đến chợ Phước Mỹ.

 - Ngày 3/5, bệnh nhân có tiếp xúc gần với N.D.K (quận Thanh Khê). Chiều cùng ngày, bệnh nhân gọi Grabbike đến địa chỉ trên đường Trường Chinh để giặt quần áo. Sau đó bệnh nhân gọi một Grabbike khác để về lại khách sạn.

Được biết, tại khách sạn, cơ quan chức năng đã phát hiện BN2982, nữ bệnh nhân cũng đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Trong quá trình ở khách sạn, bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân N.T.N (bệnh nhân số 2982).

Tối ngày 3/5, Bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm và nhận kết quả dương tính vào sáng hôm sau.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục khai thác thông tin dịch tễ của trường hợp này để truy vết, giám sát, cách ly, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. 

Lịch trình ca massage nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng: Đến từ Hậu Giang, đi máy bay từ Cần Thơ, đi taxi, uống trà sữa... - Ảnh 1

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