Ca mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc: Đi ăn 3 bữa cỗ, phát hiện 79F1

Tin y tế 04/05/2021 08:58

Mới đây, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Đồng Văn (H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã tiến hành truy vết và phát hiện 79F1 có liên quan đến bệnh nhân dương tính mới ở địa phương.

Theo Thanh Niên, sau khi có thông tin về một người dân trong xã mắc Covid-19, là bệnh nhân (BN) 2978, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Đồng Văn (H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã truy vết và xác định người này có liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke ở TX.Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

Được biết, ca bệnh 2978 (bệnh nhân 2978): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh cũng là một trong những trường hợp có liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả rà soát cho thấy, có 224 trường hợp liên quan BN2978, trong đó 79 người là F1, 145 F2, chủ yếu ở H.Yên Lạc. Có 1 F1 ở H.Sóc Sơn (Hà Nội), 14 F2 ở H.Sóc Sơn và 2 người ở Hòa Bình.

Lịch trình của bệnh nhân 2978 như sau:

Ngày 24/4, Từ 1 giờ đến 5 giờ, bệnh nhân 2978 đến hát tại quán karaoke Sunny, TP.Phúc Yên. Ở đây, anh H.A.H (tên của bệnh nhân) tiếp xúc với 2 người là chủ quán, một người tên H.B và một số người khác (anh H.A.H không biết thông tin về những người này).

Sau 5 giờ sáng, anh H.A.H đi về nhà tại thôn Bảo Văn (xã Đồng Văn) và ngủ đến 12 giờ trưa. Đến 18 giờ, tiếp xúc với người thân trong gia đình gồm vợ, con, mẹ, em gái, em rể, cháu.

Từ 19 giờ đến 24 giờ, anh H. đi hát karaoke tại tầng 3, quán Lưu Lùn ở H.Sóc Sơn. Tại đây, anh H. tiếp xúc với 9 người, trong đó 4 người đều ở Vĩnh Phúc, 5 người chưa rõ thông tin. Trong 4 người ở Vĩnh Phúc, có một người tên T.V.S. (ở TP.Phúc Yên), còn 5 người chưa rõ thông tin là bạn của T.V.S.

Cả ngày 25/5 và từ 0 đến 5 giờ ngày 26/5: Ngủ tại Đại Lải resort, tiếp xúc với T.V.S và 5 người bạn của T.V.S (đã nêu trên).

Ngày 26/5: Từ 6 giờ sáng đến hết ngày, về nhà tại thôn Bảo Văn, tiếp xúc với những người thân.

 Ngày 27/5: Ở nhà cho đến 19 giờ. Từ 19 giờ đến 21 giờ, đi ăn ở nhà hàng Diamond, TP.Phúc Yên. Từ 21 giờ đến 23 giờ hát karaoke tại quán Sunny, TP.Phúc Yên; tại đây tiếp xúc với 6 thanh niên và 2 người là chủ quán. Sau đó, về nhà tại thôn Bảo Văn.

Ngày 28/5: 12 giờ đến nhà N.M.H (một trong 8 người mà  BN2978 tiếp xúc tại quán Sunny đêm 27.5) ở Phúc Yên. Sau đó đi cắt tóc tại hiệu cắt tóc Toàn ở đường Hùng Vương (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Ngày 29/5: Từ 18 giờ đến 20 giờ họp lớp tại quán Chân Quê trên đường tránh Vĩnh Yên ở xóm Ấp (xã hợp Thịnh, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc). Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, hát tại phòng 9, quán karaoke Đông Dương (xã Trung Nguyên, H.Yên Lạc). Trong các khoảng thời gian này, anh H. tiếp xúc gần với 11 người.

Ngày 30/4: Đi ăn cưới anh Th. ở TP.Vĩnh Yên, tiếp xúc gần với 3 người.

Ngày 1/5: Tiếp tục dự đám cưới của anh Th. đến 12 giờ, vẫn tiếp xúc gần với 3 người (đều là người đã tiếp xúc trong ngày 30.4). Từ 16 giờ đến 18 giờ: ăn cỗ tại nhà một người họ hàng ở cùng xã (khác thôn), tiếp xúc với nhiều người trong gia đình nhà người họ hàng này.

Ngày 2/5: 1 giờ sáng đến Trạm Y tế xã Đồng Văn khai báo y tế, sau đó được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. 15 giờ cùng ngày bệnh nhân được đến cách ly y tế tại Trung tâm Y tế H.Yên Lạc.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 3/5, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ tại Hà Nội để điều trị.

Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội). Cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiêp tục tiến hành truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân này.

Ca mắc Covid-19 tại Vĩnh Phúc: Đi ăn 3 bữa cỗ, phát hiện 79F1 - Ảnh 1

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