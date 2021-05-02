Chiều 2/5, Việt Nam thêm 20 ca mắc COVID-19, có 8 ca cộng đồng tại Hà Nam, Vĩnh Phúc

- Tính đến 18h ngày 2/5: Việt Nam có tổng cộng 1595 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 935 ca.

Theo Sức khỏe và Đời sống, số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính từ 6h đến 18h ngày 2/5: 20 ca mắc mới, trong đó có 12 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- CA BỆNH 2943 (BN2943) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ngày 17/4/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 30/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- CA BỆNH 2944 (BN2944) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận 8, TP.HCM.

- CA BỆNH 2945 (BN2945) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- CA BỆNH 2946 (BN2946) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

- CA BỆNH 2947 (BN2947) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Tân Phú, TP.HCM.

Ngày 28/4/2021, các bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9341 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm ngày 02/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi TP. Cần Thơ.

- CA BỆNH 2948 (BN2948) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- CA BỆNH 2949 (BN2949) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 23/4/2021, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 30/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2950-2951 (BN2950-2951) ghi nhận tại Hà Nam: BN2950 là F1 (cô) BN2908; BN2951 là F1 của BN2910 và BN2941; đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2952 (BN2952) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- CA BỆNH 2953 (BN2953) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

- CA BỆNH 2954 (BN2954) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- CA BỆNH 2955 (BN2955) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 18/4/2021, các bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN62 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 02/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

- CA BỆNH 2956 (BN2956) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhi nam, 05 tháng tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ngày 24/4/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 02/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa.

- CA BỆNH 2957-2962 (BN2957-2962) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: các bệnh nhân đều là nhân viên quán Karaoke ở TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 09-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 40.563, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 541

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 23.125

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 16.897.