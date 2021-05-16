Và trong 3 trường hợp F1 này có 1 F1 của BN3433 ghi nhận tại Hòa Bình liên quan chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ghi nhận tại cộng đồng, 1 trường hợp F1 của BN3634 (BN Nguyễn Văn Thanh, nguyên Giám đốc Hacinco) đã được cách ly tập trung; 1 thuộc chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã cách ly tập trung.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm 5 ca dương tính Covid-19 , trong đó, 3 trường hợp là F1 đã cách ly tập trung, 2 trường hợp là người nhập cảnh từ Nhật Bản đã cách ly tập trung.

Trường hợp F1 của BN 3433 là L.Đ.L, nam, sinh năm 1961. Địa chỉ: 17 Tổ 14, Yên Nghĩa, Hà Đông.

Thông tin cụ thể các trường hợp bệnh như sau:

Đây là F1 của BN3433 (B.V.N, liên quan BV K cơ sở Tân Triều, ghi nhận tại Hòa Bình), tiếp xúc ngày 7/5.

Ngày 10/5, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Nam Từ Liêm (KQXN lần 1 âm tính).

Ngày 15/5, được lấy mẫu lần 2: Kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp F1 của BN3634 (BN Nguyễn Văn Thanh) là V.M.T, nam, sinh năm 1978, là nhân viên văn phòng, địa chỉ tại số 17 ngõ 19/15/2 Liễu Giai, Ba Đình.

Đây là F1 của BN 3634 (BN Thanh), được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ đô, Sơn Tây ngày 12/5; kết quả xét nghiệm lần 1: Âm tính.

Đến ngày 15/5, người đàn ông này xuất hiện sốt nhẹ, đau họng, mệt mỏi được lấy mẫu xét nghiệm lần 2: Kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp F1 thứ 3 liên quan Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là Đ.T.L , nam, sinh năm 1963. Địa chỉ: Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ; bệnh nhân điều trị tại khoa Ngoại Quán sứ, sau đó chuyển khoa Xạ 3 Bệnh viện K Tân Triều từ ngày 26/4.

Được chuyển cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề Công nghệ cao, Nam Từ Liêm ngày 11/5.

Ngày 15/5, có triệu chứng sốt 38 độ C được TTYT Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Riêng 2 trường hợp là người về từ Nhật Bản trên chuyến Bay JL751 nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 24/4, được chuyển cách ly tập trung tại khách sạn Hacinco, Đống Đa.

Trước đó, HĐTV Tổng công ty Handico nhận định các vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của Thành phố và sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Vì vậy, Tổng công ty đã ra Nghị quyết thống nhất chủ trương kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh (BN 3634). Đến nay đã có 4 F1 của bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh.