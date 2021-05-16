Cụ ông 74 tuổi dương tính SARS-COV-2 sau khi thuê 1 nhóm thợ về làm cửa

Một cụ ông 74 tuổi ở Hà Nam đã nhiễm SARS-CoV-2 sau khi thuê một nhóm thợ về làm cửa. Trong nhóm thợ này có 1 người là F1 của ca "siêu lây nhiễm" BN2899.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bệnh nhân dương tính Covid-19 được xác định là ông T.V.Đ. (SN 1947; ngụ thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Từ ngày 23/4 đến 27/4, ông T.V.Đ. có thuê một nhóm thợ về làm cửa. Trong nhóm thợ này có anh T.M.T. (là F1 của ca "siêu lây nhiễm" BN2899). Theo lịch trình, trước đó vào ngày 22/4, anh T. có uống bia tại một quán có các trường hợp đã xác định dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 2/5, anh T. được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Hà Nam. Trong thời gian cách ly, anh T. được xét nghiệm 2 lần vào các ngày 4/5 và 11/5, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 xuyên đêm - Ảnh: Người Lao Động

Tuy nhiên, ngày 14/5, ông Đ. có biểu hiện sốt trên 38 độ C nên đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. Ngay sau đó, ông Đ. được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện các trường hợp F1 của ông Đ. đã được cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm. Được biết, ông Đ. hiện 74 tuổi và có bệnh nền tăng huyết áp và bệnh gout.

Như vậy, tính tới thời điểm này tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 20 ca bệnh Covid-19.

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