Sáng nay, bệnh nhân COVID-19 tên L.T.L (52 tuổi, ngụ thị Trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 4/7, TS.BS Trần Phước Hồng - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc xác nhận, bà L.T.L. (52 tuổi, ngụ thị Trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tử vong vào sáng cùng ngày.

Theo bác sĩ Hồng, trước khi mắc COVID-19, bệnh nhân này nhập viện điều trị tại đây vào ngày 13/6. Thời điểm đó, kết quả test nhanh của bệnh nhân âm tính. Tuy nhiên, nằm viện chưa đến 45 giờ, bệnh nhân xin về nhà. Đến ngày 14/6 con dâu bà L. là chị P.T.T.N. (công nhân lao động tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về thăm và chăm bệnh bà L.

Đến ngày 29/6, bà L. dương tính với Sars-CoV-2. Cả gia đình được đưa đến cách ly tại Trung tâm y tế huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang).

Tại đây, bà L. diễn tiến nặng nên vào được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc để tiếp tục điều trị. Đến sáng nay, bệnh nhân này tử vong.

Bác sĩ Hồng thông tin thêm: "Do bà L. có bệnh nền là ung thư vú giai đoạn cuối di căn phổi, tràn khí, tràn dịch màng phổi phải, choáng nhiễm trùng, suy hô hấp cấp/Sars-CoV-2 (+). Bệnh nhân suy kiệt nặng, suy thận mạn giai đoạn 3, đái tháo đường tuýp 2, suy tim,… Do đó, trên nền tảng này dẫn đến bệnh nhân tử vong".

Ảnh minh họa: Internet

Hiện bệnh viện đang làm thủ tục mai táng và thông báo đến người nhà bà L.

Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, đã phát hiện thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 tại huyện An Phú và TP Long Xuyên. Trong đó, có 10 ca liên quan bà L. và 1 ca về từ vùng dịch đã được cách ly ngay.

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