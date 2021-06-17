3 nữ nhân viên y tế từng lấy mẫu xét nghiệm ở quận Bình Tân bị nhiễm Covid-19, một Trạm Y tế ngừng hoạt động

Sáng nay, HCDC vừa xác nhận 3 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn là nhân viên y tế tại Trạm Y tế phường An Lạc, quận Bình Tân. Ngay lập tức, trạm y tế đã tạm ngưng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Theo thông tin từ Zing News, sáng 17/6, ngành y tế TP.HCM vừa ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc Covid-19. Họ đều là nữ nhân viên của Trạm Y tế phường An Lạc, quận Bình Tân.

Đại diện Trạm Y tế phường An Lạc xác nhận thông tin trên và cho biết hiện đơn vị này đã tạm phong tỏa, ngừng hoạt động để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cần thiết.

3 trường hợp nghi nhiễm này được xác định dương tính lần đầu với nCoV vào tối 16/6. Hiện, 3 nhân viên này đang được cách ly y tế, chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Ngay trong đêm, ngành y tế đã tiến hành truy vết, cách ly các trường hợp F1, F2 liên quan.

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi được xác định dương tính với nCoV, 3 người này từng tham gia lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nhiều "điểm nóng" trên địa bàn. Gần đây nhất, chiều 16/6, 3 nhân viên này đã đi lấy khoảng 750 mẫu xét nghiệm tại chợ khu phố 2, số 483 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân.

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