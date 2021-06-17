3 nữ nhân viên y tế từng lấy mẫu xét nghiệm ở quận Bình Tân bị nhiễm Covid-19, một Trạm Y tế ngừng hoạt động

Tin y tế 17/06/2021 11:40

Sáng nay, HCDC vừa xác nhận 3 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn là nhân viên y tế tại Trạm Y tế phường An Lạc, quận Bình Tân. Ngay lập tức, trạm y tế đã tạm ngưng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Theo thông tin từ Zing News, sáng 17/6, ngành y tế TP.HCM vừa ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc Covid-19. Họ đều là nữ nhân viên của Trạm Y tế phường An Lạc, quận Bình Tân.

Đại diện Trạm Y tế phường An Lạc xác nhận thông tin trên và cho biết hiện đơn vị này đã tạm phong tỏa, ngừng hoạt động để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cần thiết.

3 trường hợp nghi nhiễm này được xác định dương tính lần đầu với nCoV vào tối 16/6. Hiện, 3 nhân viên này đang được cách ly y tế, chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Ngay trong đêm, ngành y tế đã tiến hành truy vết, cách ly các trường hợp F1, F2 liên quan.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước khi được xác định dương tính với nCoV, 3 người này từng tham gia lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nhiều "điểm nóng" trên địa bàn. Gần đây nhất, chiều 16/6, 3 nhân viên này đã đi lấy khoảng 750 mẫu xét nghiệm tại chợ khu phố 2, số 483 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Trước đó, sáng 16/6, Trung tâm Y tế quận Bình Tân ghi nhận một ca nhiễm nCoV. Người này là nữ nhân viên 33 tuổi có địa chỉ tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, làm việc tại khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế quận Bình Tân.

Từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 1.060 người mắc Covid-19, xếp thứ 3 tại Việt Nam, sau Bắc Giang và Bắc Ninh. Ổ dịch lớn nhất liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch diễn biến phức tạp khi xuất hiện nhiều chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ 18h ngày 15/6 đến 18h ngày 16/6, thành phố ghi nhận thêm 99 ca mắc Covid-19, riêng ngày 16/6 có 80 người. Trong đó, 10 người liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 84 ca F1 và 5 người được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Ngày 14/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ra quyết định nới lỏng giãn cách xã hội tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), giảm từ áp dụng Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15. Toàn thành phố tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 15 trong 2 tuần.

Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM đã có 60 nhân viên mắc COVID-19

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Tính đến chiều 15/6, bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM đã ghi nhận thêm 5 nhân viên mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân là nhân viên bệnh viện lên 60 người.

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