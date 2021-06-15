Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM đã có 60 nhân viên mắc COVID-19

Tin y tế 15/06/2021 20:07

Tính đến chiều 15/6, bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM đã ghi nhận thêm 5 nhân viên mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân là nhân viên bệnh viện lên 60 người.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều ngày 15/6, tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau khi phát hiện một nhân viên y tế dương tính SARS-CoV-2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã điều tra truy vết, xét nghiệm và phát hiện 60 nhân viên mắc COVID-19. Qua sàng lọc 107 trường hợp F1, phát hiện thêm 7 ca nhiễm bệnh. 

Theo ông Bỉnh, bệnh viện còn 63 bệnh nhân đang điều trị nội trú ở các khoa khác, tất cả đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khoảng 80 nhân viên y tế phụ trách điều trị COVID-19 không tiếp xúc với các nhân viên khoa phòng khác và cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

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Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM đã có 60 nhân viên mắc COVID-19 - Ảnh: Vnexpress

Khu vực có nhân viên bị lây nhiễm là khu vực hành chính, trong đó có một người cư trú tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn và một người cư trú tại Block A1 chung cư Ehome 3 ở Bình Tân (nơi đang có ổ dịch); do đó đánh giá ban đầu có thể nguồn lây từ ngoài đi vào bệnh viện.

Cũng theo ông Bỉnh, đối với nhân viên y tế mắc COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, tất cả người tiếp xúc, người có liên quan đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

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