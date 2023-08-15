Người phụ nữ ở TP.HCM tự dùng nhang chấm vào nốt ruồi để xóa đi, bác sĩ cảnh báo nguy cơ ung thư, nhiễm trùng nặng

Tin y tế 15/08/2023 07:00

Sau khi tìm hiểu trên mạng, bà tự dùng nhang chấm vào nốt ruồi để xóa đi. Vết thương sau đó đóng mài, sưng đỏ, chảy dịch mủ.

Theo thông tin từ VnExpress, một người phụ nữ 61 tuổi, xuất hiện một nốt ruồi màu đen vùng má phải cách đây một năm. Sau khi tìm hiểu trên mạng, bà tự dùng nhang chấm vào nốt ruồi để xóa đi. Vết thương sau đó đóng mài, sưng đỏ, chảy dịch mủ, bà khám ở trạm y tế và điều trị nhiễm trùng da. Vết trợt da ngày càng to, thường xuyên rỉ dịch máu, bà đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM khám, xét nghiệm sinh thiết da và giải phẫu bệnh cho thấy ung thư da tế bào đáy, phẫu thuật xử lý sang thương.

Tương tự, 1 người đàn ông 72 tuổi, cũng có một nốt ruồi màu đen ở vùng má phải, mọc từ năm 2020. Ông đến tiệm thuốc đông y mua một chai dung dịch (không có nhãn), chấm lên nốt ruồi mỗi ngày một lần. Sau ba ngày, vị trí chấm trên mặt nóng rát, sưng đau, rỉ dịch, đóng mài, ông mua thuốc uống, nhưng vết thương ngày càng sưng to, chảy máu. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, ông cũng được chẩn đoán ung thư da tế bào đáy, chỉ định phẫu thuật.

Người phụ nữ ở TP.HCM tự dùng nhang chấm vào nốt ruồi để xóa đi, bác sĩ cảnh báo nguy cơ ung thư, nhiễm trùng nặng - Ảnh 1
Vết thương trên mặt sau khi tự tẩy nốt ruồi ở nhà - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ VTC News, Ths.Bs Phạm Duy Linh - khoa Phẫu thuật Tạo hình (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) cho biết, đại đa số nốt ruồi trên da là lành tính, có một số nốt ruồi là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh ung thư hắc tố tế bào da. Do vậy khi tẩy nốt ruồi cần phải được bác sĩ thăm khám loại trừ nguy cơ khối u ác tính.

“Việc tự ý đi đốt nốt ruồi bằng những phương pháp như laser, đốt điện, chấm tẩy bằng hóa chất chưa được loại trừ nguy cơ khối u ác tính, thậm chí có thể khiến tổn thương ung thư lan tràn, xâm lấn sâu và rộng hơn”, bác sĩ Linh nói.

Theo chuyên gia da liễu, ung thư từ nốt ruồi thường bắt đầu từ u kích thước nhỏ, không ngứa, không đau nên người dân ít để ý, tuy nhiên thực tế trong quá trình phát triển, loại u này có thể gây viêm nhiễm, loét, hoại tử, phá hủy tổ chức tại chỗ. Trường hợp biến chứng nặng, u này còn “ăn” ngón tay, chân, miệng, mắt, mũi, tùy vào vị trí khối u.

Ban đầu, ung thư hắc tố (nốt ruồi) có thể giống một nốt ruồi lành tính và vô hại, nhưng dần dần nó sẽ rối loạn cấu trúc rồi tăng về kích thước. Bệnh có nguy cơ cao ở những người nhiều nốt ruồi, nhất là trường hợp có trên 100 nốt ruồi khắp cơ thể.

Người phụ nữ ở TP.HCM tự dùng nhang chấm vào nốt ruồi để xóa đi, bác sĩ cảnh báo nguy cơ ung thư, nhiễm trùng nặng - Ảnh 2
Việc tự ý đi đốt nốt ruồi bằng những phương pháp như laser, đốt điện, chấm tẩy bằng hóa chất chưa được loại trừ nguy cơ khối u ác tính, thậm chí có thể khiến tổn thương ung thư lan tràn, xâm lấn sâu và rộng hơn - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

BS Linh cảnh báo các dấu hiệu nốt ruồi tiến triển ung thư cần được khám chuyên khoa điều trị gồm:

- Thông thường nốt ruồi có hình tròn và bầu dục, hai bên đối xứng nhau, nhưng với nốt ruồi có nguy cơ ác tính thì hai phía không đối xứng.

- Đường viền bất thường: Các nốt ruồi lành tính có đường viền mềm mại, cong tròn nhưng nốt ruồi ác tính lại có viền khúc khuỷu, không đều.

- Màu sắc không đồng nhất: Thay vì chỉ có màu nâu hay đen, nốt ruồi có nguy cơ ác tính có chỗ đậm, nhạt, chỗ đen, nâu hoặc mất sắc tố.

- Kích thước lớn: Các nốt ruồi có kích thước trên 6 mm được đánh giá có yếu tố nguy cơ.

- Phát triển bất thường: Với nốt ruồi có nguy cơ ác tính, thời gian chuyển từ kích thước nhỏ tới lớn rất ngắn, có thể chỉ trong vài tháng.

Nữ lao công thẩm mỹ viện phẫu thuật cho khách: Cảnh báo hậu quả khi bất chấp làm đẹp

Nữ lao công thẩm mỹ viện phẫu thuật cho khách: Cảnh báo hậu quả khi bất chấp làm đẹp

Trước vụ việc nhân viên lao công cơ sở thẩm mỹ Kangzin thực hiện dịch vụ phẫu thuật làm đẹp cho khách hàng khiến dư luận xôn xao, chuyên gia thẩm mỹ lên tiếng cảnh báo.

Xem thêm
Từ khóa:   tẩy nốt ruồi ung thư nhiễm trùng vì tẩy nối ruồi tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 29 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 44 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 29 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn