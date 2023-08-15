Sau khi tìm hiểu trên mạng, bà tự dùng nhang chấm vào nốt ruồi để xóa đi. Vết thương sau đó đóng mài, sưng đỏ, chảy dịch mủ.

Theo thông tin từ VnExpress, một người phụ nữ 61 tuổi, xuất hiện một nốt ruồi màu đen vùng má phải cách đây một năm. Sau khi tìm hiểu trên mạng, bà tự dùng nhang chấm vào nốt ruồi để xóa đi. Vết thương sau đó đóng mài, sưng đỏ, chảy dịch mủ, bà khám ở trạm y tế và điều trị nhiễm trùng da. Vết trợt da ngày càng to, thường xuyên rỉ dịch máu, bà đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM khám, xét nghiệm sinh thiết da và giải phẫu bệnh cho thấy ung thư da tế bào đáy, phẫu thuật xử lý sang thương. Tương tự, 1 người đàn ông 72 tuổi, cũng có một nốt ruồi màu đen ở vùng má phải, mọc từ năm 2020. Ông đến tiệm thuốc đông y mua một chai dung dịch (không có nhãn), chấm lên nốt ruồi mỗi ngày một lần. Sau ba ngày, vị trí chấm trên mặt nóng rát, sưng đau, rỉ dịch, đóng mài, ông mua thuốc uống, nhưng vết thương ngày càng sưng to, chảy máu. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, ông cũng được chẩn đoán ung thư da tế bào đáy, chỉ định phẫu thuật.

Vết thương trên mặt sau khi tự tẩy nốt ruồi ở nhà - Ảnh: VnExpress Dẫn tin từ VTC News, Ths.Bs Phạm Duy Linh - khoa Phẫu thuật Tạo hình (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) cho biết, đại đa số nốt ruồi trên da là lành tính, có một số nốt ruồi là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh ung thư hắc tố tế bào da. Do vậy khi tẩy nốt ruồi cần phải được bác sĩ thăm khám loại trừ nguy cơ khối u ác tính. “Việc tự ý đi đốt nốt ruồi bằng những phương pháp như laser, đốt điện, chấm tẩy bằng hóa chất chưa được loại trừ nguy cơ khối u ác tính, thậm chí có thể khiến tổn thương ung thư lan tràn, xâm lấn sâu và rộng hơn”, bác sĩ Linh nói.

Theo chuyên gia da liễu, ung thư từ nốt ruồi thường bắt đầu từ u kích thước nhỏ, không ngứa, không đau nên người dân ít để ý, tuy nhiên thực tế trong quá trình phát triển, loại u này có thể gây viêm nhiễm, loét, hoại tử, phá hủy tổ chức tại chỗ. Trường hợp biến chứng nặng, u này còn “ăn” ngón tay, chân, miệng, mắt, mũi, tùy vào vị trí khối u. Ban đầu, ung thư hắc tố (nốt ruồi) có thể giống một nốt ruồi lành tính và vô hại, nhưng dần dần nó sẽ rối loạn cấu trúc rồi tăng về kích thước. Bệnh có nguy cơ cao ở những người nhiều nốt ruồi, nhất là trường hợp có trên 100 nốt ruồi khắp cơ thể. Việc tự ý đi đốt nốt ruồi bằng những phương pháp như laser, đốt điện, chấm tẩy bằng hóa chất chưa được loại trừ nguy cơ khối u ác tính, thậm chí có thể khiến tổn thương ung thư lan tràn, xâm lấn sâu và rộng hơn - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống BS Linh cảnh báo các dấu hiệu nốt ruồi tiến triển ung thư cần được khám chuyên khoa điều trị gồm: - Thông thường nốt ruồi có hình tròn và bầu dục, hai bên đối xứng nhau, nhưng với nốt ruồi có nguy cơ ác tính thì hai phía không đối xứng. - Đường viền bất thường: Các nốt ruồi lành tính có đường viền mềm mại, cong tròn nhưng nốt ruồi ác tính lại có viền khúc khuỷu, không đều. - Màu sắc không đồng nhất: Thay vì chỉ có màu nâu hay đen, nốt ruồi có nguy cơ ác tính có chỗ đậm, nhạt, chỗ đen, nâu hoặc mất sắc tố. - Kích thước lớn: Các nốt ruồi có kích thước trên 6 mm được đánh giá có yếu tố nguy cơ. - Phát triển bất thường: Với nốt ruồi có nguy cơ ác tính, thời gian chuyển từ kích thước nhỏ tới lớn rất ngắn, có thể chỉ trong vài tháng.

Nữ lao công thẩm mỹ viện phẫu thuật cho khách: Cảnh báo hậu quả khi bất chấp làm đẹp Trước vụ việc nhân viên lao công cơ sở thẩm mỹ Kangzin thực hiện dịch vụ phẫu thuật làm đẹp cho khách hàng khiến dư luận xôn xao, chuyên gia thẩm mỹ lên tiếng cảnh báo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-o-tphcm-tu-dung-nhang-cham-vao-not-ruoi-e-xoa-i-bac-si-canh-bao-nguy-co-ung-thu-nhiem-trung-nang-609582.html