Bị gà mổ vào chân đến ngã quỵ vì đau, người phụ nữ ở Phú Thọ nhập viện sau 3 ngày điều trị tại nhà không đỡ

Tại chỗ bị gà mổ, người phụ nữ cảm thấy đau, sưng nóng đỏ, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, chị N.T.L, 55 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ, trong lúc ra vườn đã bị con gà trống nặng khoảng 4kg mổ vào đùi phải gây đau, sưng nề, nóng đỏ và sốt cao phải đi cấp cứu.

Tại chỗ mổ, bà L. cảm thấy đau, sưng nóng đỏ, ảnh hưởng đến việc đi lại - Ảnh: báo Công Lý

Tại chỗ mổ chị L cảm thấy đau, sưng nóng đỏ, ảnh hưởng đến việc đi lại. Do chủ quan, chị L chỉ ở nhà bôi thuốc. Một ngày sau chị bị sốt gần 40 độ C, uống thuốc không đỡ nên đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám

Các bác sĩ của khoa Cấp cứu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ làm các xét nghiệm, siêu âm cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh bị viêm mô tế bào đùi cẳng chân phải.

Liên quan tới ca bệnh trên, dẫn tin từ báo Công Lý, phương pháp điều trị cho người bệnh là dùng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh phổ rộng kết hợp với giảm đau chống viêm. Sau điều trị 3 ngày, người bệnh đã cắt sốt và đỡ đau.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị các vật nuôi (chó, mèo, gà, ngỗng….) tấn công để lại những tổn thương chảy máu, đau nhức, sưng đỏ nên đến các cơ sở y tế để khám và điều trị sớm, tránh những hậu quả không mong muốn như bị uốn ván, nhiễm trùng tại chỗ, nhiễm khuẩn máu…

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