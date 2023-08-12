Đi khám vì lỗ tai chảy máu, người phụ nữ phát hiện điều đáng sợ: Bác sĩ gắp ra sinh vật 'làm tổ' trong tai vô cùng nguy hiểm

Tin y tế 12/08/2023 16:45

Sau khi phát hiện lỗ tai chảy máu, chị đến khám một cơ sở y tế gần nhà, phát hiện có dị vật trong tai nhưng không thể gắp được ra ngoài.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhân là chị N.T.H, 22 tuổi, đang mang thai tuần thứ 30. Sau khi phát hiện lỗ tai chảy máu, chị đến khám một cơ sở y tế gần nhà, phát hiện có dị vật trong tai nhưng không thể gắp được ra ngoài. Bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang điều trị ngày 11/8.

Tại phòng nội soi Tai Mũi Họng, các bác sĩ phát hiện các chân của con gián đã bám chặt vào thành tai, sát màng nhĩ. Tiên lượng đây là một ca khó, ê-kíp nội soi đã tỉ mỉ thực hiện gắp con gián ra khỏi ống tai để không gây ảnh hưởng đến màng nhĩ của bệnh nhân.

Đi khám vì lỗ tai chảy máu, người phụ nữ phát hiện điều đáng sợ: Bác sĩ gắp ra sinh vật 'làm tổ' trong tai vô cùng nguy hiểm - Ảnh 1
Gián làm tổ trong tai nữ bệnh nhân - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ VnExpress, qua trường hợp của nữ bệnh nhân trên, bác sĩ khuyến cáo côn trùng chui vào tai nếu không được gắp bỏ có thể bò sâu vào lỗ tai, gây thủng màng nhĩ hoặc làm nhiễm trùng, viêm tai. Do đó, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để được xử lý sớm và đúng cách. Tuyệt đối không cố gắng lấy ra bởi có thể khiến dị vật vào sâu hơn trong lỗ tai, ảnh hưởng tới thính giác.

Để phòng ngừa côn trùng chui vào tai, người dân lưu ý vệ sinh sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa thoáng mát để hạn chế côn trùng ẩn náu. Nên ngủ trên giường, hạn chế ngủ trên đất hay những nơi ẩm thấp. Trước khi lên giường cần kiểm tra ga gối xem có côn trùng hay không. Nên mắc màn khi đi ngủ để tránh côn trùng bò vào tai, mũi. Với trẻ nhỏ, bố mẹ phải vệ sinh sạch sẽ sau khi bé bú sữa, thay quần áo, ga, áo gối thường xuyên để côn trùng không bị dụ tới.

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