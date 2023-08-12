Người phụ nữ đi tiểu 15 lần mỗi đêm, đi bệnh viện tá hoả phát hiện khối u to như thai 28 tuần đè bàng quang

Tin y tế 12/08/2023 11:47

Bệnh nhân là chị T.T (36 tuổi), có khối u buồng trứng to như thai 28 tuần chèn ép bàng quang gây tiểu lắt nhắt kinh niên.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 12/8, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết vừa hút ra 2 lít dịch trong người một phụ nữ bị mất ngủ dài, mỗi đêm phải đi tiểu 15 lần.

Bệnh nhân là chị T.T (36 tuổi), có khối u buồng trứng to như thai 28 tuần chèn ép bàng quang gây tiểu lắt nhắt kinh niên.

Kết quả kiểm tra cho thấy chị T. khối u có kích thước 13,2×10,5×13,5 cm, có vỏ bọc bên ngoài và chứa dịch bên trong, cần phẫu thuật tránh u ép đa cơ quan, suy thận, xoắn buồng trứng.

Các bác sĩ đã nội soi bóc tách u, bảo toàn buồng trứng, hút hơn 2 lít dịch. Bệnh nhân kiểm soát được 90% tình trạng tiểu lắt nhắt sau đó.

Người phụ nữ đi tiểu 15 lần mỗi đêm, đi bệnh viện tá hoả phát hiện khối u to như thai 28 tuần đè bàng quang - Ảnh 1
Hình ảnh khối u chèn ép bàng quang - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ VnExpress, theo bác sĩ CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nhiều phụ nữ có u buồng trứng, u xơ tử cung nhưng ngại khám phụ khoa. Một số khác mang tâm lý sợ mổ hoặc chưa đủ điều kiện can thiệp, lâu dần khối u to, gây chèn ép.

Người phụ nữ đi tiểu 15 lần mỗi đêm, đi bệnh viện tá hoả phát hiện khối u to như thai 28 tuần đè bàng quang - Ảnh 2
Ekip thực hiện phẫu thuật hút dịch cho người phụ nữ - Ảnh: VnExpress

U nang buồng trứng là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi từ bé gái đến tuổi mãn kinh. Yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh như lạc nội mạc tử cung, nhiễm trùng vùng chậu, u nang buồng trứng tái phát, tiền sử gia đình có mẹ hoặc chị gái u buồng trứng.

Thông thường, u nang buồng là lành tính, có thể tự biến mất. Trong một số trường hợp u nang tiến triển chậm và âm thầm kéo dài nhiều năm gây biến chứng nguy hiểm như xoắn u nang, chèn ép nội tạng, vỡ u...

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, theo dõi, thăm khám sức khỏe phụ khoa định kỳ 6 tháng là giải pháp tối ưu giúp phát hiện sớm, chữa trị kịp thời.

Ăn hải sản tươi sống, nam thanh niên bị sán bám chặt 2 lá phổi: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhận biết!

Ăn hải sản tươi sống, nam thanh niên bị sán bám chặt 2 lá phổi: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhận biết!

Sán lá phổi có thể gặp ở mọi lứa tuổi, hay gặp ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La… là những địa phương có tập quán ăn món tôm, cua sống (ăn gỏi hoặc món nướng nhưng chưa chín).

Xem thêm
Từ khóa:   u bàng quang u nang buồng trứng tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 36 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 21 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 21 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn