Bệnh nhân là chị T.T (36 tuổi), có khối u buồng trứng to như thai 28 tuần chèn ép bàng quang gây tiểu lắt nhắt kinh niên.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 12/8, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết vừa hút ra 2 lít dịch trong người một phụ nữ bị mất ngủ dài, mỗi đêm phải đi tiểu 15 lần. Bệnh nhân là chị T.T (36 tuổi), có khối u buồng trứng to như thai 28 tuần chèn ép bàng quang gây tiểu lắt nhắt kinh niên.

Kết quả kiểm tra cho thấy chị T. khối u có kích thước 13,2×10,5×13,5 cm, có vỏ bọc bên ngoài và chứa dịch bên trong, cần phẫu thuật tránh u ép đa cơ quan, suy thận, xoắn buồng trứng. Các bác sĩ đã nội soi bóc tách u, bảo toàn buồng trứng, hút hơn 2 lít dịch. Bệnh nhân kiểm soát được 90% tình trạng tiểu lắt nhắt sau đó.

Hình ảnh khối u chèn ép bàng quang - Ảnh: Người Lao Động Dẫn tin từ VnExpress, theo bác sĩ CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nhiều phụ nữ có u buồng trứng, u xơ tử cung nhưng ngại khám phụ khoa. Một số khác mang tâm lý sợ mổ hoặc chưa đủ điều kiện can thiệp, lâu dần khối u to, gây chèn ép. Ekip thực hiện phẫu thuật hút dịch cho người phụ nữ - Ảnh: VnExpress U nang buồng trứng là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi từ bé gái đến tuổi mãn kinh. Yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh như lạc nội mạc tử cung, nhiễm trùng vùng chậu, u nang buồng trứng tái phát, tiền sử gia đình có mẹ hoặc chị gái u buồng trứng. Thông thường, u nang buồng là lành tính, có thể tự biến mất. Trong một số trường hợp u nang tiến triển chậm và âm thầm kéo dài nhiều năm gây biến chứng nguy hiểm như xoắn u nang, chèn ép nội tạng, vỡ u... Theo bác sĩ Mỹ Nhi, theo dõi, thăm khám sức khỏe phụ khoa định kỳ 6 tháng là giải pháp tối ưu giúp phát hiện sớm, chữa trị kịp thời.

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