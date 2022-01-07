Người phụ nữ bị mắc bệnh lạ, mất ngủ trong suốt 4 năm

Tin y tế 07/01/2022 15:06

Căn bệnh sợ ngủ (somniphobia) đã khiến cho người phụ nữ này không thể ngủ ngon giấc trong suốt 4 năm qua.

Theo The Sun, người phụ nữ 39 tuổi đến từ Ba Lan tên Malgorzata Sliwinska thường xuyên kiệt sức và không thể làm việc được bởi vì cô đã nhiều lần bị mất ngủ trong 2-3 đêm liên tục.

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Malgorzata Sliwinska thường xuyên bị mất ngủ trong 2-3 đêm liên tục - Ảnh: The Sun

Cô tâm sự: “Đã tồi tệ lắm rồi khi bạn trải qua một đêm không ngủ, nhưng nếu bạn sẽ không ngủ nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần đó sẽ trở thành ác mộng. Tôi bị đau đầu dữ dội, mắt thì luôn trong tình trạng nóng rát và khô khốc như bị bỏng vậy.

Ngoài ra, trí nhớ ngắn hạn của tôi thường xuyên biến mất và tôi thường xuyên khóc không vì lý do gì cả. Có những đêm tôi chán ghét chính chiếc giường của mình trong khi những đêm khác phải cố gắng ép bản thân đi ngủ để cơ thể được nghỉ ngơi."

Tuy nhiên, trước đây Malgorzata Sliwinska đã từng rất yêu việc chìm vào giấc ngủ. Bởi vì là một người bận rộn lại còn phải chăm sóc cho một cậu con trai tuổi teen nên Malgorzata Sliwinska sau khi đi làm về và chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình, việc cô làm tiếp theo chính là ngâm mình trong nước nóng và đi ngủ ngay sau đó.

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Dù đã cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng Malgorzata Sliwinska vẫn chỉ có thể ngủ được vài tiếng - Ảnh: Internet

Mọi việc được cho là bắt đầu vào một ngày thuộc tháng 9/2017, sau khi cô cùng gia đình mình trở về sau kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha. Cô kể lại: “Tôi trằn trọc trở mình trên giường, nghĩ về tất cả những việc mình phải làm vào ngày hôm sau. Khi đồng hồ báo 5h30 sáng, tôi uể oải ra khỏi giường và vào phòng tắm. Tôi không chợp mắt chút nào”.

Ngày hôm sau, dù đã ngâm mình trong nước nóng và đọc sách nhưng Malgorzata Sliwinska vẫn không thể ngủ say giấc được. Cô lại tỉnh dậy vào sáng sớm và thèm thuồng giấc ngủ ngon của chồng mình đang nằm bên cạnh.

Sau đó, cô đã đến tìm bác sĩ để khám bệnh, nhưng dù thử qua hàng chục biện pháp, kể cả dùng thuốc và tiêu tốn hàng nghìn USD thì vẫn không hiệu quả. Cuối cùng, cô đã mất việc sau 6 tháng nghỉ ốm liên tục và phải ngủ riêng vì lo sợ chồng cô sẽ bị ảnh hưởng bởi chứng bệnh của cô, hiện tại anh vừa phải đi làm và vừa phải chăm sóc cho vợ con của mình.

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Sau 6 tháng nghỉ bệnh, Malgorzata Sliwinska chính thức mất việc và mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do chồng cô gánh vác - Ảnh: Internet

Tuy vậy, từ đầu năm 2021, tình trạng của Malgorzata Sliwinska đã có tiến triển khi cô được chẩn đoán đã mắc một hội chứng lo âu về giấc ngủ tên là somniphobia (người bệnh sợ việc ngủ hoặc những gì sẽ xảy ra khi họ đi ngủ). Hội chứng này thường xảy ra vào ban đêm và khiến cho người bệnh sẽ mệt mỏi đến mức trầm cảm.

Nhờ tìm ra đúng bệnh và có cách chữa trị hợp lý, giờ đây Malgorzata đã ngủ được từ 2-3 đêm mỗi tuần và kiếm được một công việc bán thời gian là phát tờ rơi.

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