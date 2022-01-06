Flurona: Nguy cơ thảm họa từ 'combo COVID-19 và cúm', đang được các chuyên gia cảnh báo!

Arnon Wiznitzer, giám đốc Sở Phụ nữ Beilinson, Israel, cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến tỷ lệ mắc bệnh cúm gia tăng ở phụ nữ mang thai, cùng với các trường hợp nhiễm corona chủ yếu xảy ra ở những phụ nữ không được tiêm vaccine phòng COVID-19 và cúm. Đây chắc chắn là một khoảng thời gian đầy thách thức, ngoài corona, chúng ta còn phải đối mặt với bệnh cúm".

Bộ Y tế Israel mới đây cho biết nước này vừa phát hiện trường hợp đồng nhiễm COVID-19 và cúm đầu tiên. Ca bệnh đặt ra câu hỏi liệu hai loại virus này có thể ảnh hưởng như thế nào đến người mắc hai bệnh cùng lúc.

"Flurona" là một thuật ngữ được đặt ra để mô tả tình trạng nhiễm COVID-19 và cúm cùng lúc.

Nadav Davidovitch, giám đốc Trường Y tế Công cộng tại Đại học Ben-Gurion ở Israel, nói với CNN rằng hiện nay bệnh cúm và COVID-19 đang hoạt động với tỷ lệ rất cao, "có khả năng một người nào đó sẽ bị nhiễm cả hai".

Davidovitch, thành viên của Ủy ban Cố vấn Quốc gia Israel về COVID-19, cho biết thêm: "Tôi không nghĩ đây sẽ là một tình huống phổ biến, nhưng đó là điều cần xem xét". Các đợt phong tỏa và yêu cầu đeo khẩu trang trong thời gian đầu của đại dịch đã giúp hạn chế sự lây lan của bệnh cúm, nhưng khi xã hội mở cửa trở lại hơn, số ca bệnh cúm dự kiến sẽ tăng lên.

Davidovitch nói: "Sau một năm bạn có tỷ lệ mắc cúm rất, rất thấp, thì vào năm sau, vì mọi người ít tiếp xúc [với bệnh cúm] hơn vào năm ngoái, họ dễ bị tổn thương hơn". Vị chuyên gia nói thêm rằng đối với những người không có bệnh nền đã được tiêm cả vaccine cúm và COVID-19, những virus này sẽ không có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến cá nhân họ.

Mối đe dọa với những đối tượng có nguy cơ cao

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cúm và COVID-19 là các bệnh về đường hô hấp và có thể gây ra các triệu chứng tương tự nhau, ví dụ như ho, sổ mũi, đau họng, sốt, nhức đầu và mệt mỏi. Cả hai căn bệnh này đều lây lan qua các giọt bắn khi người bị bệnh hít thở, nói, ho hoặc hắt hơi.

Tiến sĩ Adrian Burrowes, bác sĩ y học gia đình và phó giáo sư y học gia đình tại Đại học Central Florida, Mỹ, nói với CNN hồi tháng 9 rằng nhiễm COVID-19 và cúm đồng thời có thể là "thảm họa với hệ thống miễn dịch".

"Tôi tin rằng sắp tới sẽ có người đồng nhiễm cúm và coronavirus. Và tôi tin rằng hậu quả của điều này là tỷ lệ tử vong cao hơn", tiến sĩ Burrowes nói.

Davidovitch cho biết không có đủ dữ liệu để nhận định liệu tỷ lệ nhập viện ở những người nhiễm cả cúm và COVID-19 có cao hơn người chỉ mắc một trong các hai loại virus hay không.

Cảnh báo hệ thống y tế quá tải

Khi các quốc gia trên toàn thế giới phải vật lộn với sự bùng phát của biến thể Omicron, Davidovitch lo ngại cúm và coronavirus có thể gây áp lực cho các hệ thống y tế - đặc biệt là trong những tháng mùa đông.

"Vào mùa đông, vì trời lạnh và mọi người ở trong nhà nhiều hơn, bạn có nguy cơ cao bị nhiễm các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên nói chung. Và khi bạn có khả năng lây nhiễm cúm và COVID-19 cao, điều này có thể khiến hệ thống quá tải", Davidovitch nói.

Để hạn chế sự lây lan của bệnh cúm và coronavirus, đồng thời giúp các hệ thống y tế toàn cầu không bị quá tải, Davidovitch nói chúng ta "cần phải bảo vệ mọi người".

Davidovitch phân tích: "Chúng ta đang sống trong mùa đông, chúng ta đang phải chứng kiến những bệnh viện quá tải, và phòng ngừa có lẽ là ý tưởng tốt nhất. Và chúng ta đã rất may mắn vào năm ngoái khi không phải đối mặt với cả COVID-19 và cúm".

Ông nói rằng để giúp bảo vệ hệ thống y tế, nhiều người cần được tiêm chủng và tuân thủ các biện pháp khác để giúp bảo vệ những người có nguy cơ cao, người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính.

Theo WHO, mọi người có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19 và bệnh cúm như giữ khoảng cách, thường xuyên vệ sinh tay, mở cửa sổ và cửa ra vào để đảm bảo thông gió.

(Nguồn: CNN)