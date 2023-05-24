Người phụ nữ bất ngờ thụ thai khi đang mang bầu

Tin y tế 24/05/2023 09:57

Trong vòng 28 ngày, người phụ nữ 30 tuổi lần lượt thụ 2 thai, chính cô cũng không biết điều đó.

Người mẹ hoàn toàn không biết điều đó cho đến khi những đứa trẻ chào đời cùng ngày. Các nữ hộ sinh hoàn toàn bất ngờ khi kích thước của hai em bé hoàn toàn khác nhau, được xem là điều hiếm thấy ở các cặp sinh đôi thông thường.

Sau đó, các bác sĩ xác định rằng hai bé gái thực chất được thụ thai cách nhau khoảng 1 tháng do hiện tượng “bội thụ tinh khác kỳ” (superfetation) - mang thai thứ hai trong khi đang có thai.

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Người mẹ đã lần lượt thụ 2 thai trong 1 tháng. Ảnh: Zing News

Dù được thụ thai vào các thời điểm khác nhau, hai đứa trẻ sẽ được sinh ra trong cùng một ngày. Theo phòng khám Cleveland Clinic, đây là hiện tượng rất hiếm, chỉ mới khoảng 10 trường hợp được ghi nhận trong lịch sử loài người. Khi mang thai, người mẹ Cô bị ốm nghén nặng và phải nhập viện 8 lần trong 7 tuần.

“Tôi mang bầu hai đứa trẻ phát triển ở các giai đoạn khác nhau, nhưng lại không biết điều đó. Các bác sĩ cũng không thể tìm ra lý do khiến tôi ốm nghén nặng như vậy”, cô kể lại. Người mẹ cho biết trong những tháng đầu đời, hai con gái phải liên tục ra vào bệnh viện. Nhưng đến nay, chúng đang phát triển khỏe mạnh.

Trước đó, một người phụ nữ từng có bầu khi đang mang thai 3 tháng. Những bức ảnh cận cảnh đầu tiên của cô được chụp bằng siêu âm ở tuần thứ 7 và 10 của thai kỳ. Nhưng sau đó, hình ảnh siêu âm được thực hiện ở tuần thứ 12 cho thấy người phụ nữ bất ngờ có một cô em gái nằm chung tử cung mẹ.

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Ảnh chụp siêu âm 3 tuần sau khi thụ thai bé đầu tiên. Ảnh: Internet

Bác sĩ nhận ra rằng đứa thứ hai đang phát triển với tốc độ ổn định sau ba tuần so với đứa đầu tiên, và sau đó họ nói với người mẹ, đây là một cặp song sinh thụ tinh khác kỳ. Hai vợ chồng đã vô cùng phấn khởi, họ xem như 'trúng số' bởi điều này.

Bác sĩ phụ khoa cũng giải thích, hiện tượng song sinh thụ tinh khác kỳ cực kỳ hiếm gặp vì nhiều lý do.

Đầu tiên, phụ nữ thường chỉ rụng trứng một lần trong mỗi chu kỳ, rụng một hoặc nhiều trứng đồng thời. Nếu quá trình thụ tinh bởi tinh trùng của người đàn ông thành công, trứng sau đó sẽ “làm tổ” trong tử cung, quá trình mang thai bắt đầu và không xảy ra hiện tượng rụng trứng nữa.

Nếu một người phụ nữ sinh đôi khác trứng thì có hai quả trứng được phóng ra cùng một lúc. Các cặp song sinh giống hệt nhau xảy ra nếu một quả trứng mới thụ tinh tách ra.

Bác sĩ cũng lí giải trường hợp của người mẹ trên là trứng đã được thụ tinh và làm tổ trong lần rụng trứng đầu tiên, và "bằng cách nào đó cô ấy lại rụng trứng trong cùng chu kỳ đó". "Một quả trứng khác cũng được thụ tinh - trở thành một phôi khác - và vào những thời điểm khác nhau, cả hai phôi đều được cấy vào tử cung”.

Lúc đầu, cặp vợ chồng cũng lo lắng về sự phát triển của người em trong bụng mẹ, vì sợ rằng việc thua xa anh trai lớn hơn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé khi sinh. Nhưng họ nói rằng đứa trẻ này thực sự đang phát triển ổn định và họ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau đó.

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