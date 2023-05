Tuy nhiên, trong khi các học sinh đang trải nghiệm thì nước dâng lên. Do là bãi cát non nên khi nước dâng lên, thay đổi dòng chảy nên nhiều học sinh bị sụt và bị nước cuốn đi. Những người trên tàu đã ném áo phao xuống để các phụ huynh cứu các học sinh.Ông Ô.V.K., trưởng đoàn cũng ngay lập tức tham gia cứu các học sinh gặp nạn. Sau khi cứu được 2 học sinh, ông K. tiếp tục bơi ra để cứu một cháu học sinh khác không có phụ huynh đi cùng, nhưng không may cả hai bị nước cuốn đi.

Trải nghiệm bắt ngao, một phụ huynh và học sinh Hà Nội tử vong. Ảnh: Dân Trí

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Biên phòng tỉnh Nam Định cùng ngư dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng 3h sáng ngày 21/5 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể học sinh xấu số. Đến 13h30, thi thể ông Ô.V.K. được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 2km.