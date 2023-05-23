Ngày 23/5: Ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tử vong tại Bến Tre

Tin y tế 23/05/2023 17:34

Ngày 23/5: Có 1.438 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân ở Bến Tre tử vong.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.438 ca mắc mới, tăng hơn 200 ca so với ngày trước đó. Hôm nay ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Bến Tre.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.605.398 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.281 ca nhiễm).

Ngày 23/5: Ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 tử vong tại Bến Tre - Ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 543 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.635.912 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 77 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 64 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 8 ca

- Thở máy không xâm lấn: 2 ca

- Thở máy xâm lấn: 3 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại: Bến Tre.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.205 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

 

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 22/5 có 32.419 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.382.144 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.726.967 liều: Mũi 1 là 70.909.110 liều; Mũi 2 là 68.455.527 liều; Mũi bổ sung là 14.344.113 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.128.501 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.889.716 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.689.634 liều: Mũi 1 là 10.224.237 liều; Mũi 2 là 8.465.397 liều.

Tai nạn hi hữu khiến người phụ nữ nuốt 4 chiếc răng giả

Tai nạn hi hữu khiến người phụ nữ nuốt 4 chiếc răng giả

Khi đang vội đỡ cháu nhỏ bị trượt ngã, người phụ nữ cũng đã nuốt thẳng 4 chiếc răng giả vào trong.

Xem thêm
Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch covid-19

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg