Ngày 23/5: Có 1.438 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân ở Bến Tre tử vong.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/5 của Bộ Y tế cho biết có 1.438 ca mắc mới, tăng hơn 200 ca so với ngày trước đó. Hôm nay ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Bến Tre.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.605.398 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.281 ca nhiễm).

Biểu đồ số ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 543 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.635.912 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 77 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 64 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 8 ca

- Thở máy không xâm lấn: 2 ca

- Thở máy xâm lấn: 3 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại: Bến Tre.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.205 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 22/5 có 32.419 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.382.144 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.726.967 liều: Mũi 1 là 70.909.110 liều; Mũi 2 là 68.455.527 liều; Mũi bổ sung là 14.344.113 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.128.501 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.889.716 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.689.634 liều: Mũi 1 là 10.224.237 liều; Mũi 2 là 8.465.397 liều.

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