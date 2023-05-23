Nữ bệnh nhân chia sẻ ca tai nạn hy hữu của mình: Vào ngày cưới, cô được các "cụ" tư vấn gài kim vào gấu váy để "cứu" chồng nếu không may bị "mã thượng phong" hoặc " hạ mã phong "… Tuy nhiên, lúc lên xe hoa, cô đã bị chính chiếc kim này đâm vào người. Do chỉ nghĩ là đầu kim chọc vào cơ thể gây đau nên đôi vợ chồng trẻ đã bỏ qua mà không hề hay biết chiếc kim đã chui vào cơ thể cô gái. Đến tối, cô gái này thấy nhói đau do chiếc kim đâm sâu vào cơ thể. Ngay lập tức, vợ chồng trẻ đến bệnh viện tuyến dưới để khám. Các bác sĩ có chích da nhưng không tìm thấy dị vật.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin từ BV E cho biết, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình đã lấy thành công lấy một dị vật sắc nhọn bằng kim loại ra khỏi mông trái một cô gái 23 tuổi, ở Hưng Yên. Điều đáng nói, cô gái gặp tai nạn hy hữu khi mặc áo cưới ngồi xe hoa về nhà chồng…

Đến sáng ngày 22/5/2023, vợ chồng trẻ quyết định lên Bệnh viện E khám. BSCKII Kiều Quốc Hiền – Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng mông – ngồi trái. Bác sĩ khám thấy có vết chích da dài khoảng 5cm đã được xử trí khâu kín lại. Mặc dù đã được các bác sĩ tuyến dưới xử trí nhưng không thành công, người bệnh kêu buốt và đau đớn, nhất là khi vận động mạnh.

Người bệnh có nghi ngờ ngồi vào chiếc kim khâu dài 5cm. Tuy nhiên, do người bệnh đang mang thai nên không thể tiếp xúc với tia X, các bác sĩ cân nhắc việc chỉ định chụp X –quang định vị dị vật. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy siêu âm, BSCKII Kiều Quốc Hiền cùng các cộng sự đã dễ dàng lấy dị vật sắc nhọn bằng kim loại cho người bệnh một cách nhanh chóng.

Theo BS, đây là một ca bệnh không khó nhưng mức độ nguy hiểm lại nghiêm trọng, bởi một khi cây kim khâu đó xâm nhập vào cơ thể có thể "du lịch" khắp nơi, thậm chí "tấn công" vào tim, phổi, ổ bụng… gây nên hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, người bệnh đang mang thai, việc chỉ định các phương tiện chẩn đoán như chụp chiếu là cẩn trọng, có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi…

Nếu không may người bệnh bị dị vật sắc nhọn đâm xuyên và chui vào cơ thể như kim khâu, kim tiêm… thì cần đến ngay cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại để xác định chính xác vị trí của dị vật tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Internet

Theo Medlatec, thượng mã phong là tình trạng đột quỵ xảy ra trong quá trình quan hệ tình dục, chủ yếu xảy ra với nam giới. Tình trạng này còn được gọi bởi nhiều tên khác nhau như trúng phòng, phạm phòng hay trúng phong,... Vì ít gặp nên ít người nắm được thông tin về thượng mã phong, đây là tình trạng rất nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng người bệnh cần được xử trí sớm.

Theo y học hiện đại, thượng mã phong xảy ra là do cơ chế tự bảo vệ cơ thể của nam giới khi hoạt động tình dục gắng sức trong khi cơ thể mệt mỏi, suy nhược, stress kéo dài hoặc quan hệ một cách miễn cưỡng. Trong Đông Y, nguyên nhân dẫn đến chứng thượng mã phong là do chứng thoát khí dương, nghĩa là cơ thể nam giới yếu nhưng cố tình quan hệ dẫn đến biến chứng này.

Thực tế, quan hệ tình dục là một trong những giải pháp được nhiều nam giới tìm đến để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi hoặc áp lực cuộc sống. Tuy nhiên, khi quan hệ, hệ thần kinh bị hưng phấn và kích thích quá mức trong khi thể trạng yếu, khiến não bộ tiết ra chất kìm hãm sự hưng phấn này để tránh gây sốc cho cơ thể. Khi đó, chất này sẽ gây ức chế thần kinh, thậm chí dừng mọi hoạt động và khiến nam giới bất tỉnh.

Chứng thượng mã phong thường xuất hiện ngẫu nhiên, không thể dự báo trước, hơn nữa thời gian xảy ra thường rất ngắn, diễn biến nhanh chóng nên người bệnh khi gặp phải tình trạng này cần được sơ cứu đúng cách khẩn cấp. Rất nhiều trường hợp do không xử lý tốt dẫn đến nguy hiểm tính mạng hoặc biến chứng thần kinh sau thượng mã phong.

Làm gì khi bị thượng mã phong?

Khi quan hệ tình dục, nếu bản thân hoặc bạn tình có các dấu hiệu lâm sàng như trên, không nên hoảng hốt thúc giục hay lay người bệnh. Cần xử trí như sau:

Giữ nguyên tư thế của người bệnh, nếu dương vật vẫn ở trong âm đạo thì không nên rút ra ngoài có thể gây sốc nặng hơn, có thể đặt người bệnh ngồi hoặc nằm nhẹ nhàng, hà hơi thổi khí vào miệng bệnh nhân.

Dùng tay hoặc một vật cứng bấm mạnh vào đầu xương cùng cụt, gần hậu môn (có thể dùng kim khâu hoặc trâm cài tóc).

Tiếp theo ấn mạnh vào huyệt nhân trung nằm giữa mũi và môi bằng ngón tay cái.

Cho người bệnh nằm xuống khi cơ thể đã thả lỏng, xoa bóp toàn thân, hô hấp nhân tạo nếu cảm thấy nhịp thở của người bệnh yếu đi.

Nếu người bệnh vẫn bất tỉnh hoặc có dấu hiệu sức khỏe bất thường như co giật, khó thở, người tím tái, cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Các bước sơ cứu trên có vai trò rất quan trọng, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm do thượng mã phong có thể dẫn đến tử vong.

Sau sơ cứu, người bệnh cần được theo dõi sức khỏe, thăm khám để kiểm tra và điều trị nếu có biến chứng. Không nên vì tâm lý e ngại mà không đi khám hoặc cấp cứu, người bệnh có thể tử vong do không được hỗ trợ y tế đúng cách.

Như vậy, nếu bạn đang băn khoăn thượng mã phong là gì thì đây là tình trạng đột quỵ khi quan hệ tình dục. Bệnh tuy hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, phần lớn mọi người không biết hoặc hiểu rõ về bệnh dẫn đến người bệnh không được sơ cứu kịp thời.