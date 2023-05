Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin từ BV E cho biết, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình đã lấy thành công lấy một dị vật sắc nhọn bằng kim loại ra khỏi mông trái một cô gái 23 tuổi, ở Hưng Yên. Điều đáng nói, cô gái gặp tai nạn hy hữu khi mặc áo cưới ngồi xe hoa về nhà chồng…

Nữ bệnh nhân chia sẻ ca tai nạn hy hữu của mình: Vào ngày cưới, cô được các "cụ" tư vấn gài kim vào gấu váy để "cứu" chồng nếu không may bị "mã thượng phong" hoặc "hạ mã phong"… Tuy nhiên, lúc lên xe hoa, cô đã bị chính chiếc kim này đâm vào người. Do chỉ nghĩ là đầu kim chọc vào cơ thể gây đau nên đôi vợ chồng trẻ đã bỏ qua mà không hề hay biết chiếc kim đã chui vào cơ thể cô gái. Đến tối, cô gái này thấy nhói đau do chiếc kim đâm sâu vào cơ thể. Ngay lập tức, vợ chồng trẻ đến bệnh viện tuyến dưới để khám. Các bác sĩ có chích da nhưng không tìm thấy dị vật.