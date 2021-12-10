Người dân Hà Nội test nhanh dương tính, tự 'vượt tuyến' đến cơ sở điều trị COVID-19 nặng gây quá tải

Tin y tế 10/12/2021 10:50

TS.BS Nguyễn Thu Hường nhận định việc người dân có kết quả test nhanh dương tính COVID-19 tại nhà tự vào bệnh viện để điều trị sẽ là gánh nặng cho đội ngũ y tế

Dẫn tin từ VOV, người dân Hà Nội tự mua test nhanh về nhà để xét nghiệm. Khi có kết quả dương tính, họ không thông báo cho chính quyền địa phương, trung tâm y tế mà đến thẳng bệnh viện. 

Sáng 9/12, tại khu vực khám sàng lọc COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn có khá đông người dân đến khám với các triệu chứng viêm đường hô hấp như: sốt, ho, đau họng; cũng có trường hợp đi khám bệnh ngẫu nhiên test nhanh ra kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã được chuyển tới khu vực cách ly, sàng lọc COVID-19.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, trao đổi với PV Báo Sức khoẻ & Đời sống ngày 6/12, BSCKII Nguyễn Thu Hường - Trưởng Đơn nguyên Phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn - cho hay điều này rất nguy hiểm và đòi hỏi ý thức khai báo của người dân cũng như sự sát sao kiểm soát của chính quyền cơ sở.

"Hôm qua chúng tôi tiếp nhận tới khoảng 20 trường hợp như thế. Việc bệnh nhân test nhanh dương tính (khi có thể không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, có thể điều trị tại nhà/trạm y tế lưu động....) tự đến các cơ sở y tế được phân chia để tiếp nhận bệnh nhân tầng 2-3 sẽ khiến bệnh nhân tầng 2-3 bị hạn chế cơ hội được cứu sống, không những thế còn có nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng" - BS Hường cho hay.

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Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ trên VOV, TS.BS Nguyễn Thu Hường nhận định việc người dân có kết quả test nhanh tại nhà tự vào bệnh viện để điều trị sẽ là gánh nặng cho đội ngũ y tế. Bởi theo quy định của UBND Hà Nội và Sở Y tế, bệnh viện được giao 300 giường, trong đó 250 giường ICU, 50 giường cho bệnh nhân mức độ trung bình. 

Vì vậy, bác sĩ Hường khuyến cáo, trong trường hợp người dân test nhanh tại nhà dương tính cần khẩn trương khai báo với y tế phường, Trung tâm Y tế nơi bệnh nhân sinh sống để được báo với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và xử lý kịp thời. Trong thời gian chờ đợi, người bệnh phải liên hệ chặt chẽ với cán bộ y tế phường về các triệu chứng, dấu hiệu của bệnh để được can thiệp y tế kịp thời. 

“Khi phát hiện dương tính cũng cần lắng nghe cơ thể, làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế như đo nhiệt độ 2 lần/ngày, đo SPO2. Nếu có các dấu hiệu chuyển nặng phải báo ngay trung tâm y tế”- BS Hương khuyến cáo.

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