Ngày 19/5, Việt Nam ghi nhận 1.716 ca bệnh COVID-19, giảm 115 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 19/05/2022 17:52

Tính từ 16h ngày 18/5 đến 16h ngày 19/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.716 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.715 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 18/5 đến 16h ngày 19/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.716 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.715 ca ghi nhận trong nước (giảm 115 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.094 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (381), Nghệ An (126), Phú Thọ (111), Vĩnh Phúc (83), Yên Bái (66), Quảng Ninh (64), Tuyên Quang (63), Quảng Bình (53), Bắc Kạn (51), Hải Dương (49), Sơn La (48), TP. Hồ Chí Minh (46), Thái Bình (43), Thái Nguyên (42), Lào Cai (41), Hải Phòng (31), Đà Nẵng (30), Nam Định (29), Hưng Yên (27), Ninh Bình (27), Lâm Đồng (24), Hà Nam (23), Hà Giang (22), Lai Châu (21), Bình Dương (20), Hòa Bình (20), Quảng Trị (18), Lạng Sơn (17), Cao Bằng (15), Bình Phước (15), Thanh Hóa (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), Bình Thuận (11), Đắk Nông (11), Gia Lai (10), Điện Biên (10), Bình Định (7), Bến Tre (7), Bắc Giang (6), Quảng Ngãi (6), Thừa Thiên Huế (5), Tây Ninh (3), Long An (2), Kiên Giang (2), Khánh Hòa (1), Trà Vinh (1), Đồng Tháp (1), Sóc Trăng (1).

- Ngày 19/5/2022, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 1.012 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-80), Vĩnh Phúc (-56), Hải Phòng (-39).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+46), Sơn La (+18), Quảng Bình (+17).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 1.799 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.704.524 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.149 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.696.767 ca, trong đó có 9.380.064 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.596.741), TP. Hồ Chí Minh (609.100), Nghệ An (483.876), Bắc Giang (387.490), Bình Dương (383.759).

Ngày 18/5, Việt Nam ghi nhận 1.831 ca bệnh COVID-19, Hải Phòng là địa phương có số ca tăng cao nhất so với ngày trước đó

Ngày 18/5, Việt Nam ghi nhận 1.831 ca bệnh COVID-19, Hải Phòng là địa phương có số ca tăng cao nhất so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 17/5 đến 16h ngày 18/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.831 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.830 ca ghi nhận trong nước.

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