Tính từ 16h ngày 16/5 đến 16h ngày 17/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.785 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.785 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 16/5 đến 16h ngày 17/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.785 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.785 ca ghi nhận trong nước (tăng 237 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.206 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (419), Vĩnh Phúc (119), Phú Thọ (111), Nghệ An (97), Hải Dương (71), Quảng Ninh (70), Yên Bái (70), Tuyên Quang (57), Bắc Ninh (51), Bắc Kạn (48), Lào Cai (46), Thái Bình (44), Thái Nguyên (41), Đà Nẵng (39), TP. Hồ Chí Minh (36), Hà Nam (29), Sơn La (27), Bình Dương (26), Nam Định (26), Hưng Yên (25), Quảng Bình (23), Hòa Bình (20), Hà Tĩnh (20), Bà Rịa - Vũng Tàu (19), Ninh Bình (19), Hà Giang (19), Quảng Ngãi (18), Bắc Giang (17), Quảng Trị (17), Bình Phước (17), Đắk Nông (15), Cao Bằng (14), Lai Châu (13), Điện Biên (12), Thừa Thiên Huế (11), Tây Ninh (10), Thanh Hóa (10), Gia Lai (8 ), Lạng Sơn (8 ), Khánh Hòa (7), Phú Yên (7), Cà Mau (7), Bình Thuận (5), Bình Định (5), Bến Tre (5), Đồng Tháp (5), Long An (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-47), Quảng Bình (-21), Hải Phòng (-19).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (+58), Vĩnh Phúc (+56), Nghệ An (+33).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 2.251 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.699.965 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.108 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.692.210 ca, trong đó có 9.362.040 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.595.957), TP. Hồ Chí Minh (609.009), Nghệ An (483.670), Bắc Giang (386.462), Bình Dương (383.719).

Ngày 16/5, Việt Nam ghi nhận 1.550 ca bệnh COVID-19, giảm 46 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 15/5 đến 16h ngày 16/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.550 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 1.548 ca ghi nhận trong nước (giảm 46 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-17-5-viet-nam-ghi-nhan-1785-ca-benh-covid-19-tang-237-ca-so-voi-ngay-truoc-do-469409.html