Hà Nội: Ghi nhận thêm 538 ca Covid-19 trong 24h

Tin y tế 11/05/2022 19:01

Sở Y tế Hà Nội ngày 11/5 thông báo trong 24 giờ qua ghi nhận 538 ca bệnh, nâng tổng số ca bệnh ở Thủ đô trong hơn 1 năm qua lên hơn 1,59 triệu người (1.335 ca tử vong).

Theo Hà Nội mới, chiều ngày 11/5, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 538 ca Covid-19.

Cụ thể, 538 bệnh nhân ghi nhận trong 24 giờ qua phân bố tại 138 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (42); Hà Đông (41); Đông Anh (38); Long Biên (37); Nam Từ Liêm (36).

Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay là hơn 1,59 triệu ca, trong đó có 1.335 ca tử vong. 

covid-19
Chiều ngày 11/5, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sức khỏe và Đời sống, cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay, trên địa bàn thành phố còn 241 ca COVID-19 điều trị tại bệnh viện, có hơn 92.700 ca theo dõi tại nhà.

Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, tính từ chiều 16/4 cho đến hết ngày 10/5, Hà Nội đã triển khai tiêm mũi 1 cho hơn 154.700 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Ngày 11/5, Việt Nam ghi nhận 2.758 ca bệnh COVID-19, Hà Nội đứng đầu với 538 ca

Ngày 11/5, Việt Nam ghi nhận 2.758 ca bệnh COVID-19, Hà Nội đứng đầu với 538 ca

Tính từ 16h ngày 10/5 đến 16h ngày 11/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.758 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 2.758 ca ghi nhận trong nước.

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