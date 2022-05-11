Hà Nội: Ghi nhận thêm 538 ca Covid-19 trong 24h

Sở Y tế Hà Nội ngày 11/5 thông báo trong 24 giờ qua ghi nhận 538 ca bệnh, nâng tổng số ca bệnh ở Thủ đô trong hơn 1 năm qua lên hơn 1,59 triệu người (1.335 ca tử vong).
- Ngày 10/5, Việt Nam ghi nhận 2.855 ca bệnh COVID-19, tăng 679 ca so với ngày trước đó
- Hà Nội: Ghi nhận 630 ca Covid-19, hơn 150.000 trẻ từ 5 -12 tuổi đã tiêm vaccine
Theo Hà Nội mới, chiều ngày 11/5, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 538 ca Covid-19.
Cụ thể, 538 bệnh nhân ghi nhận trong 24 giờ qua phân bố tại 138 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (42); Hà Đông (41); Đông Anh (38); Long Biên (37); Nam Từ Liêm (36).
Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay là hơn 1,59 triệu ca, trong đó có 1.335 ca tử vong.
Theo Sức khỏe và Đời sống, cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay, trên địa bàn thành phố còn 241 ca COVID-19 điều trị tại bệnh viện, có hơn 92.700 ca theo dõi tại nhà.
Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, tính từ chiều 16/4 cho đến hết ngày 10/5, Hà Nội đã triển khai tiêm mũi 1 cho hơn 154.700 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.