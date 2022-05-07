Hà Nội: Ghi nhận 630 ca Covid-19, hơn 150.000 trẻ từ 5 -12 tuổi đã tiêm vaccine

Từ 18h ngày 6/5 đến 18h ngày 7/5 Hà Nội ghi nhận 630 ca bệnh COVID-19, trong đó có 170 ca cộng đồng; 460 ca đã cách ly.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 6/5 đến 18h ngày 7/5), trên địa bàn thành phố ghi nhận 630 ca Covid-19, trong đó có 170 ca cộng đồng và 460 ca đã cách ly. Quận Hoàng Mai là địa bàn có nhiều ca nhiễm nhất trong 24 giờ qua.

Cụ thể, 630 bệnh nhân ghi nhận trong 24 giờ qua phân bố tại 182 xã, phường, thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày, như: Hoàng Mai (59), Hà Đông (57), Nam Từ Liêm (49), Long Biên (46).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 29-4-2021 đến nay là hơn 1,59 triệu ca, trong đó có 1.335 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 6/5 đến 18h ngày 7/5), trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 630 ca Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Theo VOV, Sở Y tế cũng cho biết, hiện chỉ còn hơn 95.100 ca đang điều trị, theo dõi. Trong đó có 229 ca điều trị tại bệnh viện với 42 ca nặng phải thở oxy, mask/gọng kính; số còn lại mức độ trung bình, nhẹ.

Về tiêm vaccine COVID-19, từ chiều 16/4 tới hết ngày 6/5, Hà Nội có hơn 150.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1.

Ngày 7/5, Việt Nam ghi nhận 3.345 ca mắc COVID-19, giảm 474 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 6/5 đến 16h ngày 7/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.345 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.345 ca ghi nhận trong nước.

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