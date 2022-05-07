Ngày 7/5, Việt Nam ghi nhận 3.345 ca mắc COVID-19, giảm 474 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 6/5 đến 16h ngày 7/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.345 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.345 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 6/5 đến 16h ngày 7/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.345 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.345 ca ghi nhận trong nước (giảm 474 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 2.263 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (630), Vĩnh Phúc (222), Phú Thọ (179), Bắc Ninh (153), Tuyên Quang (148), Nghệ An (143), Bắc Giang (136), Quảng Ninh (121), Yên Bái (105), Quảng Bình (97), Nam Định (95), Lào Cai (90), Bắc Kạn (87), Gia Lai (80), Thái Bình (79), Lâm Đồng (67), Đà Nẵng (66), Hải Dương (58), Ninh Bình (53), Thái Nguyên (51), Hà Giang (49), Lai Châu (49), Quảng Trị (46), Sơn La (46), Hòa Bình (42), Lạng Sơn (41), TP. Hồ Chí Minh (39), Hưng Yên (37), Cao Bằng (36), Hà Nam (35), Hà Tĩnh (31), Hải Phòng (29), Bình Định (25), Bình Phước (24), Thanh Hóa (20), Tây Ninh (17), Vĩnh Long (13), Điện Biên (13), Bình Dương (11), Đồng Tháp (10), Đắk Nông (8 ), Quảng Nam (8 ), Cà Mau (7), Khánh Hòa (7), Bình Thuận (7), Thừa Thiên Huế (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Bến Tre (5), Long An (4), An Giang (4), Trà Vinh (3), Đồng Nai (3), Bạc Liêu (3), Kiên Giang (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-113), Đắk Nông (-65), Hà Nội (-43).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+80), Lâm Đồng (+67), Lai Châu (+27).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.444 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.673.915 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.874 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.666.165 ca, trong đó có 9.315.708 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.591.093), TP. Hồ Chí Minh (608.699), Nghệ An (482.493), Bắc Giang (385.717), Bình Dương (383.507).

Ngày 4/5, Việt Nam ghi nhận 3.088 ca mắc COVID-19, tăng 379 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 3/5 đến 16h ngày 4/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.088 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.088 ca ghi nhận trong nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-7-5-viet-nam-ghi-nhan-3345-ca-mac-covid-19-giam-474-ca-so-voi-ngay-truoc-do-467012.html