Ngày 4/5, Việt Nam ghi nhận 3.088 ca mắc COVID-19, tăng 379 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 3/5 đến 16h ngày 4/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.088 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.088 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 3/5 đến 16h ngày 4/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.088 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 3.088 ca ghi nhận trong nước (tăng 379 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 2.105 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (705), Phú Thọ (268), Vĩnh Phúc (198), Nghệ An (133), Quảng Ninh (130), Bắc Kạn (126), Yên Bái (116), Hải Dương (114), Tuyên Quang (106), Lào Cai (102), Hưng Yên (73), Quảng Bình (60), Hà Giang (58), Thái Bình (55), Hà Nam (54), Lâm Đồng (52), Cao Bằng (49), Quảng Trị (45), Thái Nguyên (44), Hà Tĩnh (43), Quảng Ngãi (38), Ninh Bình (38), TP. Hồ Chí Minh (36), Hải Phòng (35), Đắk Nông (33), Nam Định (33), Hòa Bình (32), Sơn La (30), Bình Dương (29), Bắc Giang (25), Lai Châu (25), Đà Nẵng (24), Gia Lai (23), Thanh Hóa (21), Lạng Sơn (21), Bình Phước (17), Tây Ninh (16), Bà Rịa - Vũng Tàu (14), Cà Mau (11), Vĩnh Long (10), Bến Tre (9), Sóc Trăng (8 ), Thừa Thiên Huế (7), Bình Thuận (6), Bình Định (6), Khánh Hòa (5), Điện Biên (3), Kiên Giang (2).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đà Nẵng (-35), Yên Bái (-31), Bắc Ninh (-29).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (+91), Vĩnh Phúc (+83), Hưng Yên (+48).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 4.418 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.662.446 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.763 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.654.696 ca, trong đó có 9.306.519 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.589.106), TP. Hồ Chí Minh (608.531), Nghệ An (482.088), Bắc Giang (385.329), Bình Dương (383.465).

Hà Nội: Ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 219 ca cộng đồng Trong 24 giờ qua (tính từ 18h ngày 1/5 đến 18h ngày 2/5), trên địa bàn thành phố ghi nhận 762 ca Covid-19, trong đó có 219 ca cộng đồng; 543 ca đã cách ly.

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