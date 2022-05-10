Tính từ 16h ngày 9/5 đến 16h ngày 10/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.855 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.854 ca ghi nhận trong nước.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 09/5 đến 16h ngày 10/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.855 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.854 ca ghi nhận trong nước (tăng 679 ca so với ngày trước đó) tại 52 tỉnh, thành phố (có 2.467 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (577), Phú Thọ (230), Vĩnh Phúc (156), Bắc Ninh (130), Nghệ An (109), Quảng Ninh (106), Tuyên Quang (99), Yên Bái (97), Bắc Kạn (85), Lâm Đồng (76), Quảng Trị (74), Hưng Yên (73), Thái Bình (71), Hải Dương (68), Đà Nẵng (60), Nam Định (60), Hà Nam (58), Lào Cai (52), Lai Châu (48), Quảng Bình (46), Cao Bằng (43), Thái Nguyên (43), Ninh Bình (35), Gia Lai (35), Sơn La (34), Hòa Bình (33), Bà Rịa - Vũng Tàu (30), Hà Giang (28), Hà Tĩnh (28), Hải Phòng (27), Lạng Sơn (25), Bình Phước (22), Bình Dương (21), Quảng Ngãi (20), Điện Biên (20), Thanh Hóa (18), Bắc Giang (18), Vĩnh Long (18), TP. Hồ Chí Minh (17), Tây Ninh (15), Bình Thuận (14), Thừa Thiên Huế (9), Khánh Hòa (8 ), Phú Yên (3), Long An (3), Bến Tre (3), Sóc Trăng (3), Cà Mau (2), Đồng Nai (1), Bình Định (1), Trà Vinh (1), Hậu Giang (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-28), Hà Nội (-24), Quảng Ngãi (-16).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+130), Phú Thọ (+117), Vĩnh Phúc (+80).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.122 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.681.214 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.937 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.673.462 ca, trong đó có 9.322.117 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.592.609), TP. Hồ Chí Minh (608.776), Nghệ An (482.845), Bắc Giang (385.863), Bình Dương (383.541).

Hà Nội: Ghi nhận 630 ca Covid-19, hơn 150.000 trẻ từ 5 -12 tuổi đã tiêm vaccine Từ 18h ngày 6/5 đến 18h ngày 7/5 Hà Nội ghi nhận 630 ca bệnh COVID-19, trong đó có 170 ca cộng đồng; 460 ca đã cách ly.

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